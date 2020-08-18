«Твоя карма, что ничего не достиг в жизни»: Опубликована переписка в соцсетях, из-за которой один омич застрелил другого

Павел Кайль (на фото слева) и Дмитрий Иванов (справа) насмерть рассорились из-за безобидного поста в соцсети.
Дмитрий Иванов и Павел Кайль в буквальном смысле насмерть поссорились из-за безобидного поста в Instaram. Один из подписчиков опубликовал видео с нарушением ПДД. На записи видно, что легковушка обгоняет машину по встречке, потом подрезает еще одно авто, а спустя несколько минут этот водитель авто уже стоит на обочине и объясняется с сотрудником ГИБДД.
– Мгновенная карма, – прокомментировал один из подписчиков.
– Так ему и надо, – ответил Павел Кайль.
– Тебе тоже карма – с жирной свининой живешь, – вне всякой связи с темой обсуждения ответил ему Дмитрий Иванов, как выяснилось позже – сотрудник СТО «Авто 55».
И после этого, уже забыв о теме дискуссии, ранее не знакомые между собой «знатоки» вели оживленную переписку. «Космомолке» уточнили в пресс-службе УМВД - ни один из них не фигурирует на видео, которое в итоге стало для них роковым. Но каждый стоял на своем и сыпал все более обидными оскорблениями в адрес другого. Сначала – в паблике, потом перешли в личную переписку, которая длилась пять дней – вплоть до смерти одного из оппонентов. Вот примерное содержание сообщений (из того, что может быть опубликовано):
Фото: instagram.com/aomsk1
Фото: instagram.com/aomsk1
Фото: instagram.com/aomsk1
Кайль: Твоя карма в том, что ты ничего не достиг, делая все [кривыми] руками.
Иванов: Правда, что ли? Да ладно, не плачь!
Кайль: Слышь, ты решил на личности перейти?
Иванов: А ты, недалекое существо, только заметило?
Кайль: Ты думаешь, я не знаю, что за СТО у тебя на фото?
Иванов: Приезжай: 22-го Декабря, 31.
Кайль: Номер дай свой!
Иванов: Ты, псина, читать разучилась или «дубль гисом» пользоваться не умеешь?
Кайль: Ты боишься, что ли, чучело?
Иванов: Так адрес есть – приезжай! Что тут ноешь?
Кайль: Номер пиши, поговорим.
Иванов: Не трои, дешевка! Тебе же адрес написал или ты, шкура, на проезд не насобирала?
Кайль: Ты же понимаешь, что ты убежишь, если я приеду? За свои слова ответить не можешь, только слюни тут можешь пускать.
Иванов: Ты, терпила, главное приезжай. Можешь заранее к своим «02» обратиться. Тебе, черту, вообще отвечать не придется. Так что – приедешь, краснопузый?
Трагедия случилась на этом СТО. Убийца вычислил, где работает его жертва по этому фото, которое убитый выложил на своей странице в Instagram.
Кайль приехал, к Иванову на СТО, прихватив с собой пневматическую винтовку и приятеля. Диванные эксперты вышли на улицу разобраться уже оффлайн. По версии Кайля Иванов схватился за металлическую трубу, а он, обороняясь выстрелил в него в упор. После этого скрылся на своем авто.
Дмитрий Иванов скончался от ранения в грудную клетку. Немного позже его труп нашли пришедшие на работу сменщики. Стрелявшего задержали еще через 1,5 часа. Павел Кайль сразу попал под подозрение, так как о него конфликте с Ивановым знали не только близкие, но и десять тысяч подписчиков паблика, где они устроили дебаты.
По решению Кировского районного суда, обвиняемого в убийстве омича отправили в СИЗО на время расследования – до 16 октября. В случае необходимости срок будет продлен.
й ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Он предложил встретиться, а потом стал кидаться с трубой»: Омич застрелил соперника из-за спора в соцсетях
На одной из автомастерских в Старом Кировске нашли тело мужчины с ранением от пневматической винтовки. На него наткнулись другие механики во время обеда. О страшной находке сообщили в полицию. Силовики выяснили, что недавно погибший очень сильно поссорился в соцсетях с жителем Омска. Конфликт возник из-за видео, автор которого спрашивал: есть ли нарушение правил дорожного движения или нет. (Подробнее...)