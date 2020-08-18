«Твоя карма, что ничего не достиг в жизни»: Опубликована переписка в соцсетях, из-за которой один омич застрелил другого

Павел Кайль (на фото слева) и Дмитрий Иванов (справа) насмерть рассорились из-за безобидного поста в соцсети.

Дмитрий Иванов и Павел Кайль в буквальном смысле насмерть поссорились из-за безобидного поста в Instaram. Один из подписчиков опубликовал видео с нарушением ПДД. На записи видно, что легковушка обгоняет машину по встречке, потом подрезает еще одно авто, а спустя несколько минут этот водитель авто уже стоит на обочине и объясняется с сотрудником ГИБДД.

– Мгновенная карма, – прокомментировал один из подписчиков.

– Так ему и надо, – ответил Павел Кайль.

– Тебе тоже карма – с жирной свининой живешь, – вне всякой связи с темой обсуждения ответил ему Дмитрий Иванов, как выяснилось позже – сотрудник СТО «Авто 55».

И после этого, уже забыв о теме дискуссии, ранее не знакомые между собой «знатоки» вели оживленную переписку. «Космомолке» уточнили в пресс-службе УМВД - ни один из них не фигурирует на видео, которое в итоге стало для них роковым. Но каждый стоял на своем и сыпал все более обидными оскорблениями в адрес другого. Сначала – в паблике, потом перешли в личную переписку, которая длилась пять дней – вплоть до смерти одного из оппонентов. Вот примерное содержание сообщений (из того, что может быть опубликовано):

Фото: instagram.com/aomsk1

Фото: instagram.com/aomsk1

Фото: instagram.com/aomsk1

Кайль: Твоя карма в том, что ты ничего не достиг, делая все [кривыми] руками.

Иванов: Правда, что ли? Да ладно, не плачь!

Кайль: Слышь, ты решил на личности перейти?

Иванов: А ты, недалекое существо, только заметило?

Кайль: Ты думаешь, я не знаю, что за СТО у тебя на фото?

Иванов: Приезжай: 22-го Декабря, 31.

Кайль: Номер дай свой!

Иванов: Ты, псина, читать разучилась или «дубль гисом» пользоваться не умеешь?

Кайль: Ты боишься, что ли, чучело?

Иванов: Так адрес есть – приезжай! Что тут ноешь?

Кайль: Номер пиши, поговорим.

Иванов: Не трои, дешевка! Тебе же адрес написал или ты, шкура, на проезд не насобирала?

Кайль: Ты же понимаешь, что ты убежишь, если я приеду? За свои слова ответить не можешь, только слюни тут можешь пускать.

Иванов: Ты, терпила, главное приезжай. Можешь заранее к своим «02» обратиться. Тебе, черту, вообще отвечать не придется. Так что – приедешь, краснопузый?

Трагедия случилась на этом СТО. Убийца вычислил, где работает его жертва по этому фото, которое убитый выложил на своей странице в Instagram.

Кайль приехал, к Иванову на СТО, прихватив с собой пневматическую винтовку и приятеля. Диванные эксперты вышли на улицу разобраться уже оффлайн. По версии Кайля Иванов схватился за металлическую трубу, а он, обороняясь выстрелил в него в упор. После этого скрылся на своем авто.

Дмитрий Иванов скончался от ранения в грудную клетку. Немного позже его труп нашли пришедшие на работу сменщики. Стрелявшего задержали еще через 1,5 часа. Павел Кайль сразу попал под подозрение, так как о него конфликте с Ивановым знали не только близкие, но и десять тысяч подписчиков паблика, где они устроили дебаты.

По решению Кировского районного суда, обвиняемого в убийстве омича отправили в СИЗО на время расследования – до 16 октября. В случае необходимости срок будет продлен.

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