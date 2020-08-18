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«Он предложил встретиться, а потом стал кидаться с трубой»: Омич застрелил соперника из-за спора в соцсетях

Тело автомеханика на СТО нашли его коллеги
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Стрелка задержали по горячим следам. Отрицать вину он не стал.

Стрелка задержали по горячим следам. Отрицать вину он не стал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из автомастерских в Старом Кировске нашли тело мужчины с ранением от пневматической винтовки. На него наткнулись другие механики во время обеда. О страшной находке сообщили в полицию. Силовики выяснили, что недавно погибший очень сильно поссорился в соцсетях с жителем Омска. Конфликт возник из-за видео, автор которого спрашивал: есть ли нарушение правил дорожного движения или нет.

Автомеханик со своим оппонентом по-разному оценили увиденное. А когда их мнения не совпали перешли на личности. Оба омича начали оскорблять друг другу и сыпали угрозами. Три дня они переписывались в личных сообщениях и состязались в остроумии. Каждый норовил обидеть оппонента посильнее. В итоге автомастер не выдержал и предложил встретиться. В сообщении он указал адрес своей СТО, куда оппонент и приехал вместе со своим другом.

Просмотрев видео с камер видеонаблюдения, оперативники восстановили примерную картину произошедшего. Неизвестный приехал к зданию СТО на машине, взял винтовку и зашел внутрь. После недолгого разговора он вышел на улицу вместе с потерпевшим. Спор между ними на утихал. Тогда мужчина поднял пневматическую винтовку и один раз выстрелил в грудь потерпевшего. После выстрела убитый еще был на ногах, даже кинул чем-то в уезжающую машину. Скончался он немного позже.

Как рассказали в пресс-службе МВД, по горячим следам через 1,5 часа удалось задержать подозреваемого. У него изъяли орудие преступления, пневматическую винтовку.

Отрицать вину мужчина не стал. Правда, заявил, что якобы просто защищался от оппонента.

- Я к нему подошел, предложил выйти и поговорить. А он стал кидаться на меня с металлической трубой. Я предупредил, если будешь кидаться, я буду защищаться. И достал винтовку, - рассказал задержанный.

На мужчину завели уголовное дело по статье за убийство.

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