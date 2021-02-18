Начался суд над 31-летнего омичом. Павел Кайль обвиняется в убийстве Дмитрия Кобылко. Мужчины повздорили из-за комментария в соцсетях. Кайль прокомментировал видео с нарушением правил дорожного движения, размещенное в Интернете. Второй зачем-то перешел на личные оскорбления.- Так ему и надо, – написал под видео с нарушением Павел Кайль.– Тебе тоже карма – с жирной свининой живешь, – вдруг резко ответил ему сотрудник СТО Дмитрий Кобылко.И тут началось. Сначала оппоненты оттачивали свое мастерство оскорблений в соцсетях. В выражениях не стеснялись: лили грязь на родных друг друга, оскорбляли матерей и проходились по их внешнему виду на фото в соцсетях. А потом решили перейти к делу - уступать никто не хотел. Обиженный Павел Кайль назначил встречу Кобылко и приехал в СТО, где работал обидчик. Возникла драка, в ходе конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия. Кобылко от полученного ранения погиб. Следователей Кайль уверял: убивать соперника он не хотел, просто так вышло.Вот и сегодня в Кировском районном суде вспыльчивый Павел Кайль заявил:- Факт своей вины я признаю, конечно... частично. Если бы я знал, что так все произойдет... Я не хотел убивать, не хотел такого исхода, - сказал Кайль, заранее прихвативший на ту роковую встречу оружие.Родные убитого уже потребовали в суде с обвиняемого моральную компенсацию в размере 1 млн. 870 тысяч. Ранее Павел Кайль уже выплатил семье Кобылко 130 тысяч компенсации и 70 тысяч на похороны. При передачи денег жена Павла слезно просила извинений у родных убитого Кобылко.Сестра Дмитрия подробно рассказала, как узнала о смерти брата. Она говорит, что он всегда был позитивным, много шутил. И родные очень удивились, когда узнали, что Кобылко вступил в подобную переписку.- Позвонила мама и сказала: \\"Димка погиб!\\", - дрожащим голосом говорит в суде женщина. - Никаких подробностей не было. Тогда я зашла в интернет посмотреть сводки, кто и что пишет. Под ситуацию подходил единственный ролик в соцсетях. Я увидела СТО, в котором работает брат. К нему подъезжают два человека на темной иномарке. Они заходят внутрь и через 2 минуты буквально выходят, а за ними бежит человек с голым торсом и держится за грудь. Лица я не увидела, но по фигуре поняла: это наш Димка, я знала, что он работает именно в этом сервисе. Он что-то кинул в сторону этих людей и пошел обратно согнувшись.Свидетелем убийства стал другой работник СТО по имени Александр. В эту мастерскую он иногда приезжал для установки сигнализации клиентам. В тот день автоэлектрик Александр как раз занимался машиной, которая стояла на парковке перед СТО. Сначала на приехавших двоих парней он не обратил внимание.- Я услышал крики Дмитрия \\"Ты что творишь?\\". Увидел двоих людей, один стоял с палкой на пороге СТО, другой направил ружье на Диму, - говорит коллега убитого.После того, как нападавшие скрылись, Александр бросился оказывать помощь другу. Он видел рваную рану на груди, из которой лилась кровь.- Я его дотащил до кресла. Он мне сказал: \\"Саня, темнеет в глазах\\". Потом начал терять сознание. Нашел чистую ветошь, чтобы перевязать рану и позвонил директору СТО Антону, - рассказал свидетель.Скорая приехала уже через 10 минут. К этому моменту Кобылко уже умер.Жена обвиняемого рассказала, что Кобылко угрожал в переписке с ее мужем. И писал крайне неприятные вещи.- Угрожал действиями сексуального характера, - сказала она в суде.- В отношении кого? - уточнила судья.- В отношении меня...