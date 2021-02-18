«Он идеальный муж и отец»: Жена омича, убившего человека из-за конфликта в соцсети, рассказала о нем

Жена обвиняемого пришла его поддержать. Ей участие в процессе тоже дается с большим трудом. Фото: Анна МИКУЛА

Сегодня, 18 февраля, в Кировском райсуде начали рассматривать дело об убийстве из-за конфликта в соцсетях. Напомним, все произошло 15 августа.

Двое омичей – Павел Кайль и Дмитрий Кобылко – устроили перепалку в паблике, посвященному разбору ДТП. В итоге мужчины встретились уже офлайн.

Кайль приехал на СТО, где работал Кобылко. С собой прихватил винтовку и друга с дубинкой. Автослесарь встретил оппонентов с металлической трубой. Миром разрешить ситуацию они не сумели. в итоге Павел – по его утверждению – случайно выстрелил в грудь обидчику. Заряд пробил легкое и задел сердце.

Несмотря на полученное ранение потерпевший успел выскочить на улицу за нападавшими. Но те сели в машину и скрылись. На помощь к Дмитрию подбежал его коллега по СТО. Он вызвал скорую и пытался привести потерпевшего в чувства. Однако тот умер до приезда скорой.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу.

– У меня очень хороший муж, он идеальный отец для нашего 4-летнего сына. Он, вообще, неконфликтный человек. А Кобылко угрожал действиями сексуального характера в отношении меня, оскорблял маму моего мужа, – сказала она в суде. – После общения в паблике, начал писать личные сообщения. Высылал фото пистолета – чтобы муж готовился. В конце концов супруг решил с ним встретиться, чтобы выяснить, зачем он все это делает. А потом звонит мне и говорит: «Он на меня начал кидаться с трубой. Я случайно в него выстрелил». Я уточнила, все ли в порядке с этим Дмитрием. Муж сказал, что да – потерпевший жив.

– Почему вы не обратились в полицию, если вам угрожали? – спрашивает гособвинитель.

– Мы как-то по-другому делу обращались, не было результата, поэтому подумали, что нам не помогут.

Также Анжелика Кайль рассказала, что несколько лет назад ее муж попал в ДТП и получил травму головы. С тех пор ему приходится постоянно принимать лекарства.

Павлу Кайлю грозит до 15 лет колонии.

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