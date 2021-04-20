«Я защищался!»: Омич, убивший оппонента из-за комментария в соцсетях, пытается доказать, что это самооборона

Обвиняемый говорит: он просто защищался. Его не смущает, что он сам приехал на разборку и прихватил пневматическое оружие. Фото: Анна МИКУЛА

Во вторник, 20 апреля, в Кировском районном суде было многолюдно. Там продолжают рассматривать уголовное дело 31-летнего Павла Кайля. Мужчину обвиняют в убийстве другого омича Дмитрия Кобылко из-за комментария в соцсетях.

На очередное заседание кроме журналистов пришла также многочисленная родственников с обеих сторон.

На заседание суда пришли многочисленные родственники убитого и обвиняемого. Фото: Анна МИКУЛА

- Нас бы пришло еще больше, но все в зал не помещаются. Конечно, я и сестра Павла пришли его поддержать – сейчас на него столько грязи льется, – считает супруга подсудимого Анжелика. И неожиданно добавляет:

- Все, что сейчас говорят на суде – вранье. Он хороший человек, его пытаются выставить в неприглядном свете. Это Кобылко первым начал – он выслал моему мужу фото пистолета и начал угрожать.

Ранее в беседе с «Комсомолкой» Анжелика рассказывала, что Павел заботливый муж и отец, главный кормилец семьи. Впрочем, женщина и стала невольной виновницей случившегося.

Все началось с обычного ролика в соцсетях. На нем водитель грубо нарушает правила дорожного движения. Кайль прокомментировал видео, Кобылко зачем-то перешел на личные оскорбления.

Вот с этого комментария в соцсетях все и началось.

– Так ему и надо, – написал под видео с нарушением Павел Кайль.

– Тебе тоже карма – с жирной свининой живешь, – вдруг резко ответил ему сотрудник СТО, за что позже поплатится жизнью.

Павел Кайль (на фото слева) и Дмитрий Кобылко (справа) насмерть рассорились из-за безобидного поста в соцсети.

На суде Кайль и его жена уверяют: Кобылко в переписке постоянно угрожал, обещал изнасиловать супругу оппонента и вообще не стеснялся в выражениях. В полицию обиженный омич обращаться не стал. А решил защитить честь семьи сам. На разборку в автосервис, где работал соперник, Кайль приехал с другом. Разговор сразу не получился, и он выстрелил из пневматики. Дмитрий Кобылко через несколько минут скончался.

Напомним, в свою очередь сестра погибшего рассказывает, что он был неагрессивным человеком. Также она жаловалась, что гибель близкого человека стала для нее потрясением, из-за стресса она практически не спит и плохо себя чувствует. Потерпевшие требуют с подсудимого 1 млн 870 тысяч рублей.

Сейчас подсудимый пытается доказать: он просто защищался. При этом его не смущает, что он сам приехал на разборку к убитому сотруднику СТО Дмитрию Кобылко и прихватил пневматическое оружие.

Сегодня в суде адвокат обвиняемого снова привел доводы в свою защиту.

- По версии гособвинения, все выглядит просто: пришел, увидел, застрелил, убежал. На первый взгляд это может соответствовать действительности, – сказал адвокат Кайля Андрей Мязин. – Из всей этой схемы выпадает субъективная часть, которая имеет огромное значение для квалификации действий подсудимого. Прав ли был Кайль, что решил выяснить отношения после этой неприятной переписки в соцсетях? Конечно, нет. Мы установили свидетеля, что у него был примерно такой же конфликт с потерпевшим. Но тот решил не обращать на него внимания. И встречаться не стал. Кайль же обратил внимание, и был не прав. Второе: он взял с собой воздушку. Обращу внимание, это не оружие, а она имеет конструктивную схожесть. Вопрос сложный. Но не возьми он воздушку, возможно, уголовное дело рассматривалось бы не в отношении Кайля, а в отношении Кобылко.

Адвокат ссылается на очевидцев, которые однозначно утверждают: выстрел был только после того, как потерпевший подошел на опасное расстояние и совершил замах. Учитывая, что угрозы от Кобылко Кайлю сыпались как из рога изобилия, он мог опасаться за свою жизнь. Других способов защититься у Кайля не было.

- Исходя из этого я считаю, суд должен вынести оправдательный приговор и расценить действия обвиняемого как меры необходимой самообороны, – считает Андрей Мязин. – Что касается исковых требований потерпевших, которые требуют возмещение морального вреда, их нужно удовлетворить частично. С учетом той суммы, которую мой подзащитный уже возместил – 200 тысяч рублей.

Сам же Павел Кайль был немногословен на процессе. Он держал в руках несколько исписанных листов – видимо, с речью – постоянно перешептывался со своим адвокатом и в итоге лишь повторил смысл его аргументов.

- Я защищался, – робко и тихо сказал убивший Дмитрия Кобылко.

Заседание, где ему предоставят последнее слово в итоге перенесли на 22 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Твоя карма, что ничего не достиг в жизни»: Опубликована переписка в соцсетях, из-за которой один омич застрелил другого

Дмитрий Иванов и Павел Кайль в буквальном смысле насмерть поссорились из-за безобидного поста в Instaram. Один из подписчиков опубликовал видео с нарушением ПДД. На записи видно, что легковушка обгоняет машину по встречке, потом подрезает еще одно авто, а спустя несколько минут этот водитель авто уже стоит на обочине и объясняется с сотрудником ГИБДД. (Подробнее...)

«Я не хотел такого исхода»: Омич, убивший человека из-за комментария в соцсети, признал вину лишь частично

Сестра Дмитрия подробно рассказала, как узнала о смерти брата. Она говорит, что он всегда был позитивным, много шутил. И родные очень удивились, когда узнали, что Кобылко вступил в подобную переписку.

– Позвонила мама и сказала: «Димка погиб!», – дрожащим голосом говорит в суде женщина. – Никаких подробностей не было. Тогда я зашла в интернет посмотреть сводки, кто и что пишет. Под ситуацию подходил единственный ролик в соцсетях. Я увидела СТО, в котором работает брат. К нему подъезжают два человека на темной иномарке. Они заходят внутрь и через 2 минуты буквально выходят, а за ними бежит человек с голым торсом и держится за грудь. Лица я не увидела, но по фигуре поняла: это наш Димка, я знала, что он работает именно в этом сервисе. Он что-то кинул в сторону этих людей и пошел обратно согнувшись.

– Каким человеком был ваш брат? – уточняет судья.

– Он, вообще, неконфликтный, поэтому мы все удивлены, что все это случилось. Веселый, доброжелательный. Наоборот, когда мы были подростками, всегда пытался разрешать конфликты. Вообще, всем помогал, рукастый был. Нашей сестре кровлю полностью сам заменил. Я до сих пор не сплю после его смерти, очень переживаю. Постоянно езжу на кладбище. (Подробнее...)