«Так и езжу на операции»: Что стало через 3,5 года с омичкой, выжившей после выстрела в лицо от своего парня

Соню периодически приглашают в Москву, но жить она предпочитает в тихой сибирской глубинке.

СПУСТЯ 3,5 ГОДА СОНЯ ПРОДОЛЖАЕТ ЕЗДИТЬ НА ОПЕРАЦИИ

Софье Фарафоновой сейчас 26 лет. Она стала известна на всю страну после драмы, едва не стоившей ей жизни. Выжила и для многих стала примером несгибаемой силы воли. «Комсомолка» узнала, как девушка живет спустя 3,5 года после ЧП.

- Мы, находясь в куда менее тяжелых обстоятельствах, справляемся с ними далеко не так достойно, как ты, – часто пишут ей люди в соцсетях.

Напомним, 7 октября 2017 года в Соню случайно выстрелил из охотничьего ружья пьяный Сергей Ковалев, с которым она тогда встречалась. Дробью у девушки снесло нижнюю левую часть лица. На скорой ее увезли в реанимацию. Кстати, виновник не сразу позвонил в скорую, а сначала метался по квартире, пытаясь замести следы. Истекавшая кровью Соня просила вызвать помощь, Сергей уговаривал ее сказать, что это она сама в себя случайно выстрелила. Добросердечная девушка даже в такой страшный момент прониклась жалостью к покалечившему ее молодому человеку и согласилась. Однако следователи по следам, оставшимся от выстрела, определили, что эта версия – обман.

Ковалева судили и приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Он не мог посещать развлекательные учреждения, должен был находиться дома к определенному времени и отмечаться у участкового. На этом и все. О том, как он сейчас живет, мы тоже узнали и расскажем чуть позже.

Также его обязали выплатить компенсацию потерпевшей в 500 тысяч рублей. Впрочем, взять с безработного на тот момент и уже несколько раз сменившего работу сейчас ветеринара особо нечего.

В отличие от его отца, который занимается нефтяным бизнесом. Сразу после ЧП мужчина явился к Соне в больницу и уговорил не настаивать на суровом наказании для его сына, взамен обещая оплатить все колоссальные расходы на лечение и восстановление. Пострадавшая девушка так и сделала. А договаривавшийся с ней Ковалев, поняв, что сыну больше ничего не грозит, забыл обо всех обещаниях.

Фото: Instagram

«НЕОБХОДИМО УЖЕСТОЧИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОРУЖИИ"»

Соне повезло – в Омске нашлись невероятно талантливые челюстно-лицевые хирурги, которые буквально по кусочкам заново собирают ее лицо. И делают ей все восстановительные операции совершенно бесплатно. Девушка уже пережила несколько: первые две самые тяжелые, дальше – немного легче.

- По-прежнему периодически езжу на операции. Положительные изменения есть после каждой. Но результат будет виден не ранее, чем через год, – рассказала Соня «Комсомольской правде в Омске».

За минувшие несколько лет девушку уговорили сняться в нескольких ток-шоу. На участие в последнем она согласилась по принципиальным соображениям: она добивается ужесточения условий для разрешения на приобретение оружия. Вместе со своим папой, который ее поддерживает все это время, она составила обращение к законодателям. Полный его текст, который мы размещаем по ее просьбе, можно найти в конце этой статьи (См. обращение отца Софьи Фарафоновой).

Фото: Instagram

Впрочем, устав от слишком пристального и часто назойливого внимания к себе со стороны посторонних любопытствующих, Софья уехала в тихий и живописный уголок на севере Омской области. Там она устроилась по профессии – стоматологом в местную ЦРБ. Судя по всему, девушка живет в гармонии с собой и занимается любимым делом. А еще делает невероятно атмосферные снимки окрестностей своего нового дома. На них – искрящаяся свежестью сибирская зима, нежные полевые цветы, ее любимый мост на реке. И сама Соня – невероятно красивая даже после всего пережитого.

Соня живет в настоящем берендеевом царстве. Фото: Instagram.com

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Мы договорились подробнее рассказать о ее новой жизни через год, когда она, наконец, снова сможет показать миру свое прежнее лицо, не скрывая его под маской. Очень надеемся, что прогнозы врачей сбудутся и долгое, болезненное во всех смыслах Сонино лечение, наконец, закончится.

«В ПРИЮТЕ КОВАЛЕВ РАБОТАЛ УЖАСНО»

А вот у покалечившего ее Сергей дела продвигаются совсем не так благополучно. Напомним, он был однокурсником Сони, но вылетел из медуниверситета за неуспеваемость. В итоге получил диплом ветеринара, окончив агроуниверситет. Но, видимо, и эта профессия не стала для него призванием.

Почти сразу после суда он устроился работать в «Спецавтохозяйство», занимающееся отловом и содержанием уличных животных. Больше никуда не брали. В муниципальном приюте, где платят копейки всегда острая нехватка кадров, его сразу назначили главным ветеринаром. И до сих пор в этом раскаиваются.

Фото: Instagram

- Не было сомнений, когда брали его на работу? Ведь тогда история с выстрелом в Соню была как раз на слуху.

- Да нам выбирать особо не приходится, у нас тут половина работников с уголовным прошлым. Остальные просто очень отзывчивые люди, которые любят собак, – рассказала «Комсомолке» на условиях анонимности одна из бывших коллег Ковалева. – Не слишком много желающих устроиться на такую адски тяжелую работу за копейки.

- Сергей ведь довольно долго продержался?

- Да, около трех лет. Он, вроде бы, и человек в общении приятный, беззлобный. И не хотелось бы говорить про него плохое, а не получается... Работал он ужасно. Когда только пришел, горел энтузиазмом: «Буду поднимать приют!». В итоге ему все очень быстро надоело. Он работал, как будто делал этим всем великое одолжение. Меня поражало его равнодушие. Например, стая разорвала одну из наших собак, надо срочно спасать. Я ему звоню, прошу приехать. Он говорит: «У меня выходной, я ничего делать не буду». И спокойно отдыхал, зная, что в этот момент в мучениях умирает живое существо. Такие случаи были постоянно. Может, это и профессионально. На всех, кого лечишь не хватит сострадания. Но меня это всегда в нем поражало.

- Говорят, что после его операций умерло несколько собак. Это правда?

- Я лично о таких случаях не знаю. К тому же к нам попадают больные и истощенные собаки с улиц. Причин для их смерти может быть множество. И далеко не всегда это вина ветеринара. Зоозщитники все-таки люди специфические, мягко скажем, и не всегда адекватно себя ведут. Тут ему устроили настоящую травлю. В тот момент в приюте было около 1000 собак, нагрузка колоссальная. Эти «волонтеры» приезжали каждый день с «контролем» и тюкали его за любой недочет. В итоге он потерял всякий интерес к работе и уволился. Сейчас, вроде бы, устроился в маленькую частную клинику в Омске.

Напомним, в тот момент, когда Соня лежала в больнице после выстрела, Сергей, по ее словам, уже начал изменять и сообщил, что расстается с ней, потому что встретил другую.

Мы нашли эту девушку и пообщались с ней. Ирина (имя изменено) категорически не хотела, чтобы ее ассоциировали с Ковалевым, и согласилась пообщаться с нами только на условиях анонимности.

- Мы уже успели расстаться, причем очень некрасиво, – объясняет наша собеседница. – При том, что изначально я его защищала от всех, даже принимая часть ударов на себя. После всей этой травли в соцсетях, я не хочу ее повторения. Про то, что это он расстался с Соней, я тогда не знала. Он рассказывал, что все произошло по ее инициативе после выстрела. Очень сильно переживал из-за случившегося. Буквально трясся над ней, старался приглашать куда-нибудь выйти вместе с его компанией. По крайней мере, со стороны это выглядело, как забота. Показывал мне переписки с ней. Советовался, как поступить. Она даже один раз приезжала в «Спецавтохозяйство», когда Ковалев там работал. Я ее видела издалека, но лично не знакома. А потом Сергей показал свое истинное лицо. Не буду называть конкретную причину, но мое терпение закончилось, мы расстались. Как-то после уже по-дружески встречались. У него появилась новая «любимая», с которой он, кстати, в тот же день расстался – прямо при мне написал смс. Ну вот, собственно, и все. С тех пор я его и не видела. Что с ним сейчас, понятия не имею. Этот человек мне больше не интересен.

ОБРАЩЕНИЕ ОТЦА СОФЬИ ФАРАФОНОВОЙ:

- Я едва не потерял свою дочь из-за того, что оружие попало в руки к совершенно безответственному человеку. И таких случаев знаю очень много. Причина – невежество и безалаберность. Необходимо поменять культуру обращения, обучения. Оружие не должно попадать в руки любому, кому вздумается его купить. Сейчас у нас обучение какое-то смешное: никакой практики, все просто так подписывают и вручают бумаги. Сергей Ковалев, например, рассказывал, как получал разрешение: он пришел, пошутил, женщины в ДОСААФе похихикали и подписали ему все бумаги. Даже на водительские права обучение намного серьезнее, чем на оружие. Сейчас главное, что нужно, чтобы стать его владельцем, – это деньги. Все остальное легко.

Какие меры можно, на мой взгляд, принять, чтобы уменьшить число несчастных случаев:

1. Увеличить сроки обучения для получения разрешения на огнестрельное оружие хотя бы, как на водительские права (3 месяца) с практическим обучением. Не служившим в армии – вдвое дольше (6 месяцев). Каждое занятие – под протокол с видео фиксацией, чтобы меньше пропускали занятия.

2. Ограничение по возрасту (выдавать разрешение не раньше 30 лет).

3. За небрежное обращение с оружием, повлекшим увечье и гибель человека, владелец должен получить весомый срок лишения свободы (от 3 до 5 лет колонии) и штраф с шестью нолями. Это научит людей понимать важность учиться правильно разряжать оружие и исключать возможность случайного выстрела, как в случае с Соней.

4. Привлекать к серьезной, а не формальной ответственности школы, выдавшие разрешение с нарушением правил – накладывать серьезные штрафы и лишать лицензий.

5. Чаще проверять граждан, владеющих оружием. Особенно, если в доме, где хранится оружие, проживают дети.

6. Право на ношение оружия должно подтверждаться предоставлением справок от нарколога и психиатра раз в год.

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