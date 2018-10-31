«Она по-прежнему моя лучшая подруга»: Парень, изуродовавший омичку, рассказал, как выстрелил ей в лицо

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-31T15:15:13+03:00

Тем временем, девушка, оставшаяся один на один со своей трагедией, вынуждена искать деньги на операции

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«Комсомолка» пообщалась с 21-летним Сергеем Федоровым (все фамилии изменены), которого сейчас судят за выстрел в лицо его бывшей однокурсницы Софьи Царевой. Девушка осталась жива, но с того страшного 7 октября 2017 года ее жизнь превратилась в непрекращающийся кошмар. Девушка до сих пор лишена элементарных вещей, которых здоровые люди просто не замечают. Из-за серьезных увечий она практически не может питаться самостоятельно. Софья уже перенесла две операции, впереди еще, как минимум, три дорогостоящих и очень сложных. По ее словам, сначала семья покалечившего ее друга обещала всячески помогать и оплачивать любое лечение, которое понадобится. Но как только она подписала ходатайство о примирении, ее поставили перед фактом - больше денег не будет. После этого она отозвала этот документ и теперь намерена добиваться справедливости в суде.

- Я так понимаю, она была вашей лучшей подругой? - спрашиваю у Сергея.

- Почему была? Она и осталась моей лучшей подругой. Я пока не знаю, что говорить. У меня пока есть эмоции, чтобы все это сохранять в себе.

- Можете просто рассказать, что произошло в тот день?

- Ну, так получилось. Оружие было так направлено и выстрелило. Никто никуда специально не целился, ничего не было. Вот так (вздыхает).

- То есть, ружье само выстрелило?

- Конечно, не само. Мы просто были в состоянии нестояния. На двоих распили бутылку крепкого алкоголя. И вот так вот случилось. Ой, Господи!

- Софья сейчас пытается получить компенсацию через суд. Как вы это можете прокомментировать?

- Соня пытается всеми возможными и невозможными путями. Я это тоже понимаю. Мы с ней разговаривали по этому поводу. Мы сейчас в ней нормально разговариваем, общаемся.

- Смотрите, это ведь все-таки по вашей вине произошло. Наверное, справедливо будет, если вы оплатите ей лечение.

- Конечно, только по моей. Я должен компенсировать, я и компенсирую. Высылаю ей деньги и попытаюсь ей помочь.

- Вы лично помогаете? Софья говорит только про деньги, которые пересчилял ей какое-то время ваш отец.

- Ну, она говорит то, что хочет...

- В таком случае по сколько в месяц вы ей высылаете?

- Ну, скажем, хорошие суммы... Я бы, может быть, хотел поделиться, но сейчас вот так вот все складывается. Пока я нахожу в себе силы молчать.

- Вот вы ей отдали ружье в руки, когда все случилось. Зачем?

- Да, я знаю, что она там про это говорила. Конечно, все не так было.

- А как?

- У нас суд скоро, сейчас пока не могу про это рассказывать. Это все эмоции, что она говорит.

- То есть, вы не давали ей ружье?

- Я все скажу, но не сейчас. Может быть, свяжусь с вами попозже. До свидания.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат потерпевшей Юлия БОРОДИХИНА

«Мы будем подавать гражданский иск на 3 млн»

- Софья - очень сильная девочка. Уже через два месяца после случившейся с ней трагедии она вышла на свою клинику. При этом рассказывала мне, что так больно, как в этот восстановительный период ей еще никогда не было. Но преодолевая это, она работала. Девушка ходила с медицинской маске, но в итоге лишилась места, в том числе из-за эстетического дефекта. Кроме того, она была вынуждена уезжать на операции, а такие продолжительные больничные терпеть руководство не стало. Сейчас специалист, который с отличием окончил медуниверситет и учится в ординатуре, может устроиться только уборщицей - туда, где ее никто не будет видеть. Кроме того, за левым глазом у нее сейчас дробь, которую хирургам не удалось извлечь. Из-за этого она начала терять зрение. От того, оплатят ли ей лечение, зависит вся ее жизнь. Софья очень порядочный человек, и даже сейчас сомневается, правильно ли она поступает с этой семьей, что решила с ними судиться. Но сейчас это единственный для нее выход и гарантия, что компенсацию выплатят. Мы будет подавать гражданский иск на три миллиона рублей.

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