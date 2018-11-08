В распоряжение «Комсомолки» попали фото из квартиры омича, выстрелившего в лицо подруге

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-08T11:01:20+03:00

Они были сделаны в первые минуты после трагедии

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В распоряжение «Комсомолки» попали фото из квартиры, где Сергея Федорова (фамилия изменена), выстрелившего в лицо своей подруге Софье Царевой (фамилия изменена). На кадрах первые минуты после трагедии.

На снимках, сделанных в злополучный вечер 7 октября,видны все помещения трехкомнатной квартиры Федорова. На кухне, например, стоят стаканы с недопитым спиртным и газировкой. Мы уже писали, что в день, когда все случилось, Сергей и Софья выпивали. На двери в туалет, куда шла Софья в момент инцидента, отчетливо видно отверстие от выстрела. Также следы дроби на кафельной плитке стены туалета. В коридоре заметны следы крови. На диване в зале лежит брошенное в панике охотничье ружье.

Фото из материалов уголовного дела.

Фото из материалов уголовного дела.

Фото из материалов уголовного дела.

Фото из материалов уголовного дела.

Фото из материалов уголовного дела.

Фото из материалов уголовного дела.

Даже от сухого перечня увечий, полученных девушкой, из материалов уголовного дела становится нехорошо.

- 7.10.2017 около 23.50 подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире (...), должным образом не проверив наличие патронов в магазине ружья и полагая, что ружье не заряжено, (...) не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда ранее знакомой (...), хотя должен и мог из предвилеть, нажал на спусковой крючок и и произвел один выстрел охотничьим патроном, снаряженным дробью, причинив Царевой телесные повреждения в виде огнестрельного дробового ранения левой половины лица, проявившегося обширной раной в левой скуловой и щечной области с ранами на верхней и нижней губах, кончике носа, разрушением мягких тканей лица (...), переломами левой верхнечелюстной кости, левой скуловой кости, левой ветви нижней челюсти, костей носа, (...), расхождением левого лобно-челюстного шва, левого скуловерхнечелюстного шва, левого лобно-скулового шва и левого клиновидно-скулового шва, которые (...) причинили тяжкий вреж здоровью по признаку опасности для жизни, - говорится в обвинительном заключении.

Мы сознательно не публикуем фото страшных травм, полученных Софьей. Девушка долгое время пролежала в реанимации, она уже перенесла две сложные операции. Предстоит выдержать еще несколько. На лечение, по оценкам медиков, у нее уйдет еще около четырех лет - то есть лучшие годы ее юности. Сейчас в суде Софья прячет лицо под медицинской маской. Из-за травм после выстрела девушку уволили из стоматологической клинике, где ей приходилось работать с клиентами.

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