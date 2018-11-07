«Я лежала на операции, а он устраивал личную жизнь»: Омичка, которой парень выстрелил в лицо из ружья, в суде не простила его

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-07T09:34:48+03:00

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В Омске продолжают рассматривать уголовное дело 21-летнего Сергея Федорова (фамилия изменена), которого обвиняют в причинении тяжких увечий подруге. Напомним, все произошло 7 октября прошлого года. Молодой человек только вернулся с охоты, на которую ездил впервые в жизни. Зачем-то позвонил своей бывшей однокурснице Соне Царевой (фамилия изменена), с которой у них в последнее время были разногласия.

- Я собиралась переезжать на работу во Владивосток (Софья окончила медакадемию и работала на тот момент врачом. - Прим. авт.) к папе, он у меня военнослужащий. Сергей был категорически против. Он меня оскорблял и раньше. Ссоры, хоть и нечастые, также были, - вспоминает девушка. - У нас таких разговоров было очень много и в тот вечер тоже. Но содержания я вспомнить не могу, потому что сначала у меня было шоковое состояние от боли, а потом я еще дней пять находилась под сильными препаратами. У нас был такой период, когда мы постепенно переставали общаться. Потом снова общались, но не очень часто. И в этот день он меня пригласил, а я приехала просто по инерции.

Они выпивали, потом Федоров выстрелил девушке в лицо. Говорит, сам не может понять, как это произошло. Испугавшись, сунул ружье Соне в руки и попросил сказать, что это она сама случайно нажала на курок. Та тогда согласилась, но версию практически сразу отвергли эксперты. Если бы миниатюрная девушка и умудрилась выстрелить в себя сама, следы крови остались бы на потолке квартиры. Дознаватели при осмотре обнаружили их на стене, с такой точки мог выстрелить только другой человек.

Кстати, версию, что Федоров просто не заметил патрона в стволе, скептически восприняла и адвокат Царевой Юлия Бородихина. Она призвала проверить организацию, выдававшую разрешение на оружие. По словам защитницы, подсудимый не выполнил правила, прописанные в законе, согласно которым нельзя направлять оружие на человека, домашних животных или в сторону построек. А, значит, подвергается сомнению и качество знаний, которые он получил за 6 часов занятий, после которых ему выдали разрешение.

На очередном заседании суда как раз опросили экспертов-баллистов. Они оба отвергли предположения, что выстрел мог произойти из-за того, что оружие просто выпало из рук Федорова. Вызвало у них удивление и утверждение, что парень просто не заметил патрона и нажал на спуск, не думая, что выстрелит.

- Один раз в год и палка стреляет, - призывает на помощь народную мудрость адвокат подсудимого Евгений Колотов. - На мой взгляд статью надо переквалифицировать в «Неосторожное обращение с огнестрельным оружием». Отец подарил моему подзащитному, который никогда не имел дела с такими вещами, автоматическое ружье. С ним сложно разобраться даже профессиональному охотнику, не то, что 21-летнему парню.

- Но, тем не менее, трагедия в Софьей произошла по его вине. Разве не справедливо будет, если он оплатит лечение покалеченной им девушки полностью, - интересуюсь у защитника.

- Федоровы - отец и сын - и не отказываются от этого. Они уже перечислили миллион на одну операцию, оплачивали поездку на консультацию в Москву. Но какой-то определенной суммы, которую надо заплатить, пока нет. Во сколько обойдется лечение, пока затрудняются даже сказать медики.

Соня пришла на заседание суда вместе со своей мамой. Хрупкая женщина с большими темными глазами старалась привлекать к себе как можно меньше внимания. Она тихо села на задний ряд и практически неотрывно с болью и бесконечной любовью смотрела на своего настрадавшегося ребенка.

Сверлил взглядом бывшую подругу - также почти на протяжении всего заседания - и Федоров. С укором. Только в момент, когда судья попросила Цареву охарактеризовать его как человека, начал смотрел на нее моляще. Девушка старалась с ним вообще никак не контактировать и упорно смотрела вперед.

- Я спокойная, он – нет, он эмоциональный человек. В тот год выпивал очень часто.

- А очень часто выпивал с кем? - ехидно поинтересовался Федоров.

- Со мной, - тихо, но спокойно ответила Царева.

- У меня нет больше вопросов, ваша честь, - многозначительно посмотрел на судью обвиняемый.

- Первый месяц после случившегося мы очень хорошо общались, Сергей мне привозил продукты. Постоянно виделись, потом стали все реже и реже. Потом он просто начал заниматься своими делами – учился, проводил время с друзьями, выпивал, личную жизнь пытался налаживать... А за месяц до суда снова начал со мной общаться. И сейчас утверждает, что я по-прежнему его лучшая подруга. У меня это вызывает только недоумение. Он столько всего сделал и наговорил мне после случившегося, что у меня полностью изменилось к нему отношение. Друзьями мы уже точно не будем.

После того, как заседание окончилось, Федоров все-таки подошел к Софье, которая упорно его пыталась игнорировать и начал что-то вполголоса, но очень эмоционально ей выговаривать. Его бывшая лучшая подруга только улыбалась одними глазами - из-за травмы она пока вынуждена носить медицинскую маску - и поспешила вместе с мамой быстрее выйти на улицу.

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