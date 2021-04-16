«Вся серия достойна экранизации»: «Авангард» победил в невероятном матче и вышел в финал плей-офф

Очень эмоциональный момент. Наставник команды Боб Хартли и капитан Илья Ковальчук радуются выходу в финал. Фото: hawk.ru

Накануне, когда в Омске была уже ночь, завершилась триумфальная для «Авангарда» встреча с «Ак Барсом». Борьба, как в этой игре, так и в серии в целом получилась крайне ожесточенной. Поэтому ожидаемо командам пришлось сыграть максимально возможное количество матчей в серии, чтобы выявить победителя.

В начале серии был и вовсе некрасивый эпизод с истории вокруг госпитализации защитника «Авангарда» Емелина. Тогда поползли слухи, что у в его крови были найдены запрещенные вещества. Более того, эта непроверенная информация появилась даже на официальном сайте татарстанского УМВД. Видимо, его сотрудники таким неожиданным способом решили «помочь» своей команде. После сообщение о наркотиках опровергли.

Однако Алексей Емелин действительно оказался серьезно болен и выбыл из строя на долгое время. «Авангарду» пришлось идти дальше без одного из своих капитанов. Вести команду к победе остался Илья Ковальчук.

Предпоследняя игра в Балашихе могла стать для «Авангарда» переломной в психологическом плане. «Ястребы» проиграли на условно домашней арене, позволив соперникам сравнять счет. Следующую решающую игру омичам предстояло проводить в гостях с воодушевленными победой соперниками и преимущественно казанскими болельщиками на трибунах.

Фото: hawk.ru

В последнем матче «ястребы» повели в счете первыми. В середине первого периода забил Кирилл Семенов. Однако хозяева поля с помощью Дмитрия Воронкова ответили уже через две минуты. В конце периода после передачи Кирилла Семенова забил Оливера Каски и вновь вывел «Авангард» вперед.

Второй период остался полностью за соперниками. Омичи, казалось, растерялись и за две с половиной минуты пропустили две шайбы в свои ворота.

Фото: hawk.ru

Но после перерыва смогли успокоиться, собраться и сравнять счет. Больше ни один из соперников рисковать не хотел. Матч перешел в овертайм. «Ястребы» начали атаковать с самого начала и забили победный гол на третьей минуте дополнительного времени.

Игра, как и серия полуфинала завершилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов». «Ак Барс» получает бронзу. «Авангард» попадает в финал чемпионата КХЛ, где его уже ждет отдохнувший ЦСКА. Первая их встреча пройдет уже 18 апреля.

Фото: hawk.ru

«Авангард» победил в тяжелейшей серии с «Ак Барсом» и вышел в финал чемпионата КХЛ. Фото: hawk.ru

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «АВАНГАРДА» БОБА ХАРТЛИ:

- Если с какой-то картиной сравнивать, то не могу сказать, а если говорить о каком-то отдельном кино, то однозначно, вся серия заслуживает экранизации. Потому что за весь мой опыт я никогда не видел более сумасшедшей серии. Я очень много раз участвовал в сериях плей-офф и могу без тени сомнения сказать, что и Казань, и «Авангард» заслуживают того, чтобы вместе идти и бороться против ЦСКА. Но в этом как раз радость победы и горечь поражения, что только одна команда может пройти дальше. Я сказал ребятам: «Вы в одном броске от победы, равно как и в одном броске от поражения. Нельзя быть пассивными, потому что противник действительно очень силён: они сильная и отличная команда и накажут нас, если мы будем играть не так, как должны». И действительно, в начале овертайма нас немного заперли в нашей зоне, и даже пришлось брать тайм-аут. Я не знаю, сколько времени Найт и защитники провели на льду: переиграли, подустали. Вот эта финальная комбинация от Толчинского, Каски и Хохлачёва — это действительно что-то прекрасное. Все семь матчей, даже те, которые мы проиграли, я видел, что ребята борются. Нам приходилось сталкиваться с различными трудностями, я по-настоящему могу сказать, что действительно горжусь нашими ребятами. Я очень рад, что мы одержали победу в этой серии, и нас ждёт ещё одно крайне интересное противостояние против ЦСКА.

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