СМИ: В организме госпитализированного капитана «Авангарда» Емелина нашли наркотики

Сам спортсмен сейчас находится в больнице в Москве, где врачи пытаются понять, что с ним произошло. Фото: Hawk.ru

Сейчас продолжаются матчи плэй-офф Восточной конференции КХЛ. Омские ястребы проводят серию матчей с казанским "Ак Барсом". Пока счет в серии 2:0 в пользу "Авангарда". Но омская команда, похоже, на длительный срок лишилась своего капитана, Алексея Емелина. Напомним, что хоккеисту стало плохо после первой игры в серии. Он жестко столкнулся на льду с хоккеистом из другой команды и покинуть лед смог только с чужой помощью. После этого его перевезли в Москву для обследования. На второй матч он уже не смог выйти.

Довольно долгое время клуб не делал официальных заявлений и самочувствие хоккеиста успело обрасти некоторыми слухами и предположениями. Но сегодня команда, наконец, выступила с официальным заявлением.

- Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина, - заявили в пресс-службе клуба.

Были предположения о том, что у Емелина серьезные проблемы с печенью. Некоторые источники говорили, что его готовят к трансплантации органа, но в "Авангарде" опровергли этот слух и назвали его провокацией.

- Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой, - отметили представители команды.

Были предположения, что резкое ухудшение здоровья связано с наркотиками. Якобы в анализах спортсмена нашли следы запрещенных препаратов.

- На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ, - заявили в клубе относительно таких предположений.

Но вот в полиции Татарстана считают иначе. Федеральные СМИ со ссылкой на ведомство сообщают, что из больницы, куда после осложнений доставили спортсмена, к ним поступила информация о наличии в его анализах следов опиатов.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали сайту «Комсомольская правда в Казани» в пресс-службе местного МВД.

Сам спортсмен сейчас находится в Москве в институте имени Склифосовского и, также как и его товарищи по команде, ожидает вердикта врачей.