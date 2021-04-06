«Авангард» сделал заявление о состоянии омского хоккеиста Емелина, попавшего в больницу

Алексея Емелина экстренно перевезли в подмосковную больницу. ФОТО: Hawk.ru

Серьезные проблемы в стане "Авангарда". Во время второй игры "ястребов" против Казани в финале конференции болельщики обратили внимание на отсутствие в составе омичей защитника Алексея Емелина. Комментариев о том, почему хоккеист не играет не было. Болельщики подумали: дело обычное, чтобы не раскрывать карт и проблем с составом тренеры в плей-офф редко комментируют травмы ведущих игроков. Тем более что во время первой встречи против "Ак Барса" Емелин получал повреждения - его уводили под руки на скамейку. Фанаты "ястребов" списывали это на обычную травму.

Однако все оказалось гораздо серьезнее. В спортивной прессе появилась информация, что защитник в тяжелом состоянии в реанимации. Якобы он плохо почувствовал себя после первой игры финала конференции и 4 апреля оказался в больнице. У 74-го номера "Авангарда" подозревали коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Позже СМИ заявили о токсическом поражении печени у Емелина. Однако чем оно было вызвано, не сообщается. Так могли подействовать на организм обезболивающие. Говорилось о тяжелом состоянии хоккеиста и госпитализации его в институт Склифосовского.

Долгое время никакой официальной информации от клуба не было. И вот "Авангард" все же прервал молчание и прокомментировал ситуацию. В омском клубе выступили с заявлением о состоянии Емелина. Точный диагноз спортсмена не называется.

- Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей, - сказал генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков. - Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду! Хотел бы также попросить представителей СМИ не заниматься распространением слухов о состоянии здоровья Алексея и неподтвержденных диагнозов, а дождаться официальной информации от клуба. Будем ее оперативно сообщать.