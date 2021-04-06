СМИ: Капитан «Авангарда» Емелин попал в больницу в тяжелом состоянии

В клубе сообщили, что Алексея Емелина переводят в московскую больницу. Фото: photo.khl.ru

Сегодня, 6 апреля, стало известно о резком ухудшении состояния капитана омских «ястребов» Алексея Емелина. В самый разгар плей-офф его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Судя по всему, в ближайшее время он не сможет присоединиться к команде. На ответственные встречи с казанским «Ак Барсом» омичам придется выходить без своего лидера.

По информации издания «БИЗНЕС Online», несмотря на то, что Емелин находится в тяжелом состоянии, он в сознании. У него диагностирован токсический шок печени. Принято решение о переводе защитника «Авангарда» в московскую больницу.

Эту информацию уже подтвердило руководство клуба.

- Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором, – заявил «РИА Новости» генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Волков. – Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают все, чтобы стабилизировать его положение.