«Знали, что третий период станет решающим»: «Авангард» победил «Ак Барс» в первой игре полуфинала плей-офф

Нападающий Кирилл Готовец радуется своей меткости. Фото: ХК «Авангард»

Накануне, 3 апреля, «Авангард» провел первый матч с «Ак Барсом» в финале конференции «Восток» и, соответственно, полуфинале плей-офф. Встреча прошла на домашней для татарстанцев арене и оказалась очень напряженной. Еще за две минуты до финальной сирены не было понятно, чем все закончится.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Счет открыли гости, на 12-й минуте забил Кирилл Готовец. Хозяева смогли ответить только ближе к концу второго периода. Обидно, что омичи, хоть и невольно, поучаствовали в этом сами. Шайба, которую забросил нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, отлетела от конька Вилле Покки.

После этого на льду произошла массовая драка, и сразу четверых хоккеистов – по два от каждой команды – отправили на скамейку для штрафников.

Фото: ХК «Авангард»

Почти весь третий период счет оставался равным – 1:1. Переломить ход игры «ястребы» смогли лишь за две минуты до финала. Забил Кирилл Семенов.

Пытаясь исправить положение, тренер «Ак Барса» снял вратаря и добавил еще одного полевого игрока. Но, как часто бывает в таких случаях, команда лишь пропустила еще один гол в пустые ворота. Забил Клим Костин.

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» победил «Ак Барс» со счетом 3:1. Второй матч серии пройдет 5 апреля, также в Казани.

КОММЕНТАРИЙ КИРИЛЛА ГОТОВЦА:

«"Ак Барс" сильная команда. После поражения они будут ещё злее выходить на лед»

- Отличная командная игра. Все боролись, все пластались, опять же, много бросков заблокировали, выстояли натиск «Ак Барса» и забили свои моменты, – цитирует форварда пресс-служба ХК «Авангард». – «Ак Барс» — хороший соперник, с ними никогда легко не будет, поэтому мы были к этому готовы, мы на это настраивались и, опять же, ожидали, что будет такая игра. Мне кажется, каждая игра будет такой же тяжёлой, потому что это финал конференции, здесь уже нет слабых команд, все хотят пройти дальше, победить. Поэтому каждая игра будет только интенсивное. Я не думаю, что они как-то по-другому будут настраиваться после поражения, если только гораздо злее будут выходить. Поэтому неважно, что до этого они не проигрывали, а сейчас проиграли. Те серии не имеют никакого значения, повторюсь – каждая игра будет такой же интенсивной.

Фото: ХК «Авангард»

КОММЕНТАРИЙ КИРИЛЛА СЕМЕНОВА:

«Мы рады. Готовимся дальше»

- Мы старались поддерживать ту игру, которую нацелились вести изначально, с первого периода. Да, кто-то может подчеркнуть, что они хорошо бежали, несмотря на то, что у них был такой длинный перерыв. Кто-то говорит, что не в игровом темпе и так далее, но это нужно отбросить в сторону, потому что это плей-офф, здесь каждая секунда – решающая. Они тоже хорошо играли, не могу сказать, что они просто сели и сидели. Нам удалось забить гол, выстояли, потом забили третий. Мы рады, готовимся дальше.

Фото: ХК «Авангард»

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА БОБА ХАРТЛИ:

«Третий период стал отдельной игрой»

– Очень хорошая выездная игра, и я доволен тем, как действовали наши ребята. Мы хотели хорошо провести первый период, потому что знали, что Казань будет пытаться навязать свою игру, и мы, думаю, хорошо с этим справились. Отлично действовали в своей зоне, в их зоне, надёжно играли в обороне и сумели забросить первую шайбу. После 40 минут матча счёт был 1:1, и мы знали, что третий период станет решающим — это будет своего рода такая двадцатиминутная отдельная игра. Здорово себя показали в третьем периоде: Семёнов забросил важнейшую шайбу и еще последовал гол в пустые ворота от Костина. Я очень доволен действиями наших ребят и победой.