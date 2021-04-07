«Просто помолитесь за него»: В «Авангарде» попросили не верить слухам о тяжелом состоянии игрока Емелина

Алексей Емелин почувствовал себя плохо после первой игры серии с "Ак Барсом"

Перед третьей игрой с казанским "Ак Барсом" омский "Авангард", кажется, до конца плей-офф лишился капитана. У Алексея Емелина начались серьезные проблемы со здоровьем. Хоккеист плохо почувствовал себя после первой игры в Казани. В той игре после столкновения с соперником он оказался на льду и покинул его только при помощи партнеров.

К вечеру состояние капитана "Авангарда" ухудшилось, пришлось обращаться в больницу. По нашим данным, у Емелина проблема с печенью. Ранее в клубе подтвердили серьезность состояния своего хоккеиста. Однако в "Авангарде" отрицают, что Алексей в реанимации. Вчера спортсмена перевезли из Казани в Москву. Предположительно, игрок находится в больнице Склифосовского. Сейчас ведется консилиум врачей. Точного диагноза, предположительно, нет. По крайней мере об этом уверяют в команде.

Час назад у омских хоккеистов прошла тренировка перед третьим матчем в серии против "Ак Барса". ХК "Авангард" провел с нее стрим с заголовком «Здоровья капитану - утренняя раскатка перед «Ак Барсом». Во время трансляции сотрудник пресс-службы клуба сказал следующее по ситуации вокруг Алексея Емелина.

- Емелин находится сейчас в больнице. Его состояние стабильное. К сожалению, точного диагноза у нас пока нет. Как только информация появится, мы обязательно вам сообщим. У нас две просьбы. Первая: не доверять слухам и так называемым инсайдерам. Верьте только официальной информации. В вторая просьба - просто пожелайте Алексею Емелину здоровья, держите за него кулачки. Он очень важная часть команды, ее душа. Просто помолитесь за него, кто верит и кто не верит в слухи... это ваше дело.

Добавим, что омские болельщики вовсю обсуждают состояние здоровья хоккеиста. Фанаты очень переживают за Алексея Емелина. В Инстаграмме игрока под последним его постом болельщики в комментариях желают капитану "ястребов" скорейшего выздоровления. Однако, скорее всего, он уже не сыграет в этом сезоне.