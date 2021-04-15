Госпитализированный капитан «Авангарда» Емелин записал обращение для болельщиков

Емелин пожелал «Авангарду» удачи в решающей игре.

Не очень удачно для омской хоккейной команды "Авангард" началась серия матчей с казанским "АкБарсом" в плэй-офф. Несмотря на победу в первой игре 5 апреля, команда лишилась своего капитана. Алексею Емелину стало плохо прямо во время игры. После столкновения с хоккеистом из другой команды он уже не смог подняться, а покинуть лед получилось только с чужой помощью.

О состоянии игрока долгое время было мало что известно, поэтому в сети стали появляться различные версии случившегося: от последствий употребления наркотиков до подготовки нашего капитана к серьезной операции из-за проблем с печенью. Первый матч состоялся в Казани, откуда Емелина перевезли для обследования в Москву. А полиция Татарстана даже начала проверку из-за обнаружения в анализах наркотических веществ. В клубе же не подтвердили, что в анализах Емелина такие вещества обнаружились.

Недавно Алексей стал чувствовать себя лучше и вышел на связь с болельщиками команды, записав видеообращение.

- Всем привет. Я стал себя намного лучше чувствовать и хотел бы поблагодарить свою команду, руководство клуба и всех болельщиков, которые поддерживали меня в этот трудный период. Я всегда старался быть на связи с командой и хотел пожелать всем удачи в седьмой игре, - сказал Емелин.

Сейчас счет в серии равный. "Авангард" проведет с казанцами решающий матч сегодня, 15 апреля.