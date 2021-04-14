Следствие: Квартиру в центре Омска арестованной чиновнице Степановой и учебу ее сожителя оплачивала бизнесмен, давшая взятку

Марину Степанову отправили в СИЗО на время следствия. Фото: kapremontomsk.ru

Пока еще действующего замминистра энергетики Марину Степанову арестовали вечером 11 апреля. А днем ранее, 10 апреля, силовики провели обыски в квартирах чиновницы и ее родственников в Екатеринбурге и в Омске.

Два дня она провела в ИВЛ. 13 апреля под конвоем была доставлена в суд. Там предстояло определить для нее меру пресечения на время следствия. Сторона обвинения настаивала: Степанова может оказать давление на свидетелей по своему делу или уничтожить улики, поэтому ее необходимо отправить в СИЗО на 2 месяца. Что и было сделано. Если следствию потребуется больше времени для изучения всех обстоятельств, этот срок продлят.

Пока Степановой вменяют коммерческий подкуп. По версии следствия, занимая с февраля 2019 по декабрь 2020 года пост и.о. главы регионального Фонда капремонта, она за вознаграждение покровительствовала фирме, получавшей выгодные контракты.

Примечательно, что у этого ООО, зарегистрированного 10 лет назад, была нулевая выручка, а с приходом туда в 2019 году руководителей из Свердловской области на эту фирму посыпались госконтракты, а доходы внезапно начали составлять сотни миллионов.

Это заинтересовало силовиков. С конца прошлого года в кабинете Степановой установили прослушку. Она сделала следствию неоценимый подарок: обсуждала «рабочие» моменты с представителем указанного ООО, даже не утруждая себя конспирацией. После перехода в феврале 2020 года в минэнерго региона Марина Владимировна продолжила курировать капремонт.

Во время судебного заседания открылись и другие любопытные детали. По информации «Коммерческих вестей», вышеуказанная фирма, имеющая контракты с Фондом капремонта, оплатила обучение сожителя Степановой в Уральском Федеральном университете. Это же ООО платило за аренду квартиры в Омске, в которой проживала Степанова с сожителем. Причем все перечисления делались не наличными, а со счета фирмы.

Кроме того, 13 апреля в отношении бывшего руководителя регионального Фонда капремонта возбудили еще одно уголовное дело – по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (в 2 млн рублей). Пока идет проверка. Обвинение по этому делу Степановой предъявят в течение ближайших трех дней.