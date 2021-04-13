В Омске замминистра энергетики Марину Степанову поймали на взятке в 2 миллиона

Марину Степанову подозревают в преступлениях сразу по двум уголовным статьям.

Недавно следственный комитет по Омской области по материалам ФСБ возбудили несколько уголовных дел на замминистра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марину Степанову. Ее обвиняют в преступлениях сразу по двум уголовным статьям: получение взятки и коммерческий подкуп.

Чиновница начала свою карьеру не в Омске. Марина Степанова родилась в Свердловской области, закончила университет в Перми и до того, как приехать в наш регион работала в Фонде содействия капитальному ремонту города Севастополя. Там она дослужилась до заместителя директора по правовым вопросам. В Омске Степанова заняла должность в знакомой ей отрасли капремонта, в феврале 2019 года она была назначена исполняющей обязанности директора омского фонда капитального ремонта. там она проработала до декабря 2020 года. Там же, по подозрениям следователей, она получила коммерческий подкуп от одного из предпринимателей примерно в декабре 2020 года. Взятку Степанова получила не только деньгами, но и услугами, а общая сумма составила 191 тысячу рублей. Практически сразу поле этого, она ушла с занимаемой должности.

Но надолго без работы Марина Степанова не осталась, уже в феврале 2021 года она заняла должность в министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Здесь Степанова стала заместителем министра. На новом месте работы она получила взятку в размере 2 миллионов рублей от того же предпринимателя, с которым работала раньше за протекцию при распределении договоров, также она способствовала получению быстрой оплаты за них определенной компанией.

- Вчера, 12 апреля, следствием проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемой, Степановой предъявлено обвинение, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

До окончания следствия Марина Степанова будет находиться под стражей. Такое решение принял в ее отношении суд.

- Куйбышевский районный суд г. Омска, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, по ходатайству следователя СУ СК РФ по Омской области избрал Марине Степановой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также в ведомстве отметили, что возьмут под контроль ход расследования.