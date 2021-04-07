Руслана Фатуллаева, зверски убившего беременную омичку, отправили в колонию на 17 лет

Фатуллаев поджидал свою жертву в подъезде ее дома.

В Новосибирске завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя Рустама Фатуллаева. Мужчину признали виновным в убийстве его бывшей девушки.

Напомним, 33-летняя Наталья Чернышова переехала в Новосибирск из Омска, устроилась на хорошую работу, купила квартиру и машину. В ее благополучной жизни все кардинально изменилось, когда она начала встречаться с Рустамом. Фатуллаев мало того, что нигде не работал и жил за ее счет, начал пить и избивать девушку. Свои вспышки агрессии он оправдывал ревностью.

Дом, где произошло убийство. Фото: Анна ПАШАГИНА

Место преступления.

Узнав, что беременна, девушка сбежала от домашнего тирана. Тот продолжил ее преследовать. Наталье пришлось скрываться. Когда она обратилась в полицию за помощью, ее историей проникся даже участковый. Мужчина предоставил Чернышовой в пользование пустовавшую квартиру.

Там девушка пряталась в последние месяцы беременности. Однако Фатуллаев смог ее выследить и напал в подъезде, когда Наталья возвращалась домой. Мужчина знал, что девушка ждет ребенка от него, однако отморозка это не остановило. Он ударил бывшую подругу ножом и бросил истекать кровью. После этого поехал в Омск, расправиться еще и с родителями убитой им девушки. Но раньше того, как ему это удалось, Рустама задержали.

Полиция нашла нападавшего в Омске.

Во время последнего слова на суде он давил на жалость судьи, утверждая, что убил Наталью случайно.

- Когда я вышел из подъезда, то был очень сильно напуган. Я даже пальцами по кнопкам домофона не мог попасть. Я попросил прохожую женщину вызвать скорую. Я не специально ударил ножом Наталью в поясницу. Я просто был в состоянии аффекта, – заявил в суде Фатуллаев.

На суде убийца прятал лицо под капюшоном и отворачивался от журналистов. Фото: Дмитрий НИКОЛАЕВ

Правда, запись с камер наблюдения говорит об обратном. Сказанное убийцей никак не объясняет, почему он несколько раз пнул в голову Наталью в голову – в тот момент, когда она уже умирала.

- В судебном заседании осужденный заявил, что намерения убивать у него не было, он хотел поговорить с потерпевшей, напугать ее ножом, на следствии он написал явку с повинной и указал, куда выбросил нож, – рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

С учетом всех этих обстоятельств убийцу омички и ее нерожденного ребенка приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить семье погибшей 1,5 млн рублей. Есть ли у бывшего безработного и нынешнего зэка такая сумма, вопрос, скорее, риторический.

Добавим, также в эти дни в Омске завершается рассмотрение в суде еще одного громкого уголовного дела. Дмитрия Васюковича обвиняют в жестоком убийстве беременной от него подруги. Гособвинение предлагает отправить его на 19 лет в колонию строгого режима. В последнем слове он также заверял, что «просто хотел поговорить», но в процессе «увлекся» и убил. А потом устроил пожар, чтобы скрыть улики.

Приговор Васюковичу планируют огласить 26 апреля.

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