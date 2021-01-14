Завершено расследование убийства 33-летней беременной омички Натальи Ч. Девушка переехала в Новосибирск, устроилась на хорошую работу. Купила квартиру и машину. В ее жизни было все благополучно до того момента, как успешная молодая женщина не начала встречаться с Рустамом Ф.Мужчина нигде не работал и жил фактически за счет Натальи. А в какой-то момент начал ее ревновать и бить. Доведенная до отчаяния девушка решила с ним расстаться. Причем ей пришлось прятаться от бывшего возлюбленного на съемной квартире. Однако даже это не помогло. Отморозок выследил ее и зверски убил прямо в подъезде дома, где она скрывалась. Рустам прекрасно знал, что его жертва ждет от него ребенка. Но даже это не остановило разъяренного ревнивца.– Злоумышленник скрылся с места происшествия и уехал в город Омск, где и был задержан оперативными сотрудниками полиции, – рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.