«Не успел оказать сопротивление»: Сожителя беременной омички, которую он зарезал, поймали в омской гостинице
Дикая история в Новосибирске привела силовиков в Омск. В соседнем городе ревнивый сожитель зарезал свою беременную бывшую. После разрыва девушка из Омска, не так давно переехавшая жить в Новосибирск, съехала от бывшего. Знавшие пару поговаривают: мужчина оказался домашним тираном и периодически поднимал руку.
После разрыва Наталье пришлось скрываться от бывшего сожителя. Он дико ревновал ее и подозревал: ребенок не от него. Когда тиран выследил девушку, напал на нее в подъезде. Несколько ударов ножом стали смертельными.
После убийства бывший сожитель жертвы сбежал из Новосибирска. Как выяснили силовики, город он покинул на попутках. Убийцу задержали в одной из гостиниц Омска.
- Задержание было стремительным - он не успел оказать сопротивления, - сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах.
Сейчас подозреваемый уже доставлен в Новосибирск.
- Как выяснили полицейские, после совершения преступления подозреваемый покинул территорию Новосибирской области, воспользовавшись сервисом поиска автомобильных попутчиков, - рассказали в пресс-службе омской полиции.
В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.
ИСТОЧНИК KP.RU