2020-01-29T09:55:08+03:00
Происшествия

«Не успел оказать сопротивление»: Сожителя беременной омички, которую он зарезал, поймали в омской гостинице

Все случилось в Новосибирске [осторожно! видео 18+]
Станислав МУХИН
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Сожитель напал на девушку в подъезде.Сожитель напал на девушку в подъезде.Фото: ВКонтакте
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Дикая история в Новосибирске привела силовиков в Омск. В соседнем городе ревнивый сожитель зарезал свою беременную бывшую. После разрыва девушка из Омска, не так давно переехавшая жить в Новосибирск, съехала от бывшего. Знавшие пару поговаривают: мужчина оказался домашним тираном и периодически поднимал руку.

После разрыва Наталье пришлось скрываться от бывшего сожителя. Он дико ревновал ее и подозревал: ребенок не от него. Когда тиран выследил девушку, напал на нее в подъезде. Несколько ударов ножом стали смертельными.

После убийства бывший сожитель жертвы сбежал из Новосибирска. Как выяснили силовики, город он покинул на попутках. Убийцу задержали в одной из гостиниц Омска.

- Задержание было стремительным - он не успел оказать сопротивления, - сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемый уже доставлен в Новосибирск.

- Как выяснили полицейские, после совершения преступления подозреваемый покинул территорию Новосибирской области, воспользовавшись сервисом поиска автомобильных попутчиков, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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