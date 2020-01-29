«Не успел оказать сопротивление»: Сожителя беременной омички, которую он зарезал, поймали в омской гостинице

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:55:08+03:00

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Дикая история в Новосибирске привела силовиков в Омск. В соседнем городе ревнивый сожитель зарезал свою беременную бывшую. После разрыва девушка из Омска, не так давно переехавшая жить в Новосибирск, съехала от бывшего. Знавшие пару поговаривают: мужчина оказался домашним тираном и периодически поднимал руку.

После разрыва Наталье пришлось скрываться от бывшего сожителя. Он дико ревновал ее и подозревал: ребенок не от него. Когда тиран выследил девушку, напал на нее в подъезде. Несколько ударов ножом стали смертельными.

После убийства бывший сожитель жертвы сбежал из Новосибирска. Как выяснили силовики, город он покинул на попутках. Убийцу задержали в одной из гостиниц Омска.

- Задержание было стремительным - он не успел оказать сопротивления, - сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемый уже доставлен в Новосибирск.

- Как выяснили полицейские, после совершения преступления подозреваемый покинул территорию Новосибирской области, воспользовавшись сервисом поиска автомобильных попутчиков, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/757355" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU