2020-01-29T07:24:39+03:00
Происшествия

В Новосибирске сожитель из ревности зарезал беременную омичку

Момент нападения попал на видео
Станислав МУХИН
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Девушка увлекалась сноубордом.Девушка увлекалась сноубордом.Фото: ВКонтакте
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Страшная трагедия произошла 27 января в одном из подъездов дома в Новосибирске. Там на беременную девушку напал ее бывший сожитель. Наталья Ч. находилась на 8-м месяце. В последние годы она жила в Новосибирске. Сама же девушка из Омска. После окончания школы закончила сочинский университет туризма и курортного дела. Увлекалась лыжами и сноубордом.

Однако в личной жизни не все было гладко. Из-за ссоры с сожителем девушка была вынуждена съехать из квартиры и снять другую. Судя по всему, расставание далось паре непросто. Наталья скрывалась от бывшего молодого человека. Однако он все же ее выследил. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. На видео девушка заходит с покупками в подъезд, как вдруг сбоку выходит бывший с огромным ножом. Наталья сразу же вся сжимаете, мужчина хватает ее и отводит в предбанник подъезда. Там он нанес несколько ножевых ранений. Напоследок упавшей девушке отморозок несколько раз бьет ногой по голове. От потери крови омичка скончалась. Спасти ребенка не удалось.

Ее бывшего сожителя задержали в Омске, куда он уехал после нападения из Новосибирска. По одной из версий, на Наталью Ч. он напал из ревности. Мужчина сомневался, что ребенок действительно его.

Случившееся для родных и близких Натальи стало шоком. В Новосибирск уже выехала сестра девушки. Хоронить погибшую будут в Омске на кладбище в Береговом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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