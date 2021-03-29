Стали известны новые решения омского оперштаба по коронавирусу

Оперштаб решил пока не снимать никаких ограничений.

В конце прошлой неделе стало известно, что сегодня, 29 марта, состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. К концу подходил введенный месяц назад масочный режим, было много вопросов по ходу вакцинации от ковида. Недовольства ее темпами высказывали некоторые видные омские медики. Пока темпы вакцинации планируют наращивать, распространение нового вируса пока остается довольно активным. Об этом говорили и представители Роспотребнадзора, которые из-за этого настаивали на продлении масочного режима.

Оперштаб пока поддержал их предложения и оставил масочный режим в силе до 30 апреля.

Также из-за довольно высоких темпов распространения коронавируса оперштаб решил продлить режим самоизоляции для омичей старше 65 лет. Всем работодателям, в чьем штате есть сотрудники подходящего возраста, рекомендовали перевести их на удаленную работу.

Все коронавирусные ограничения в Омске будет действовать еще месяц, до 30 апреля. Никаких других изменений в жизни омичей участники оперштаба пока принимать не стали.