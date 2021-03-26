В Омске от коронавируса привились более 60 тысяч человек

Омичи стали активнее ставить прививки от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омскеой области уже третий месяц продолжается вакцинация от коронавируса. «Спутник – V» появился в регионе перед Новым годом, но тогда многие относились к прививкам скептически. Смущало некоторых и то, что ставить ее придется в два этапа с большим перерывом. Также было сравнительно немного пунктов, в которых ставили прививки. Это связано со специальными условиями, которые необходимы для хранения препарата.

Но со временем сеть пунктов для вакцинации расширили, по последним данным минздрава действуют 76 пунктов в 56 медицинских учреждениях не только города, но и области. Также в отдаленных районах работают 56 мобильных прививочных бригад. Люди стали более активно интересоваться прививками, особенно после того, как те, кто уже привился, рассказали о своих ощущениях. Никто из них не чувствовал сильных негативных последствий после прививки.

Всего же по данным министерства здравоохранения в Омской области привились уже 65 274 омича. Из них оба компонента «Спутник-V» получили уже 43 368 человек, а 21 906 ожидают второй прививки.

Но пока для полного снятия ограничений и масочного режима привито недостаточное количество омичей. Как отмечал депутат ЗакСобрания главврач МСЧ-9 Юрий Шаповалов, в регионе привито пока около 3,5% людей, в то время как ожидались гораздо более высокие цифры. По некоторым данным, снятие коронавирусных ограничений возможно, если в регионе вакцинируют более 60% населения. Несмотря на более активное участие омичей в прививочной компании, до таких показателей пока далеко.