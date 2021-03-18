«Силовику ты не скажешь, что это дело добровольное»: Депутат и врач пояснил свои слова о привлечении прокуратуры к вакцинации

Пока в регионе вакцину "Спутник V" получили около 3% омичей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация в Омской области продолжается. Получить "Спутник V" может любой желающий. Однако на данный момент препарат получило чуть больше 50 000 омичей. Депутат ЗакСобрания, глава медсанчасти №9 Юрий Шаповалов заявил, что привито не более 3,5% жителей. И что к вакцинации пора привлекать прокуратуру. "Комсомолка" связалась с депутатом и попросила пояснить его слова.

- Темпы вакцинации недостаточны. Не только у нас, но и по всей стране. Часть населения недопонимает, насколько это серьезно. Болезнь очень опасная. Люди думают, их это обойдет. Есть календарный план, мы его выполняем. Вакцинация это дело всех: правительства, медиков, работодателей, жителей.

- А мы точно готовы бОльшими темпами вакцинировать население?

Юрий Шаповалов

- Абсолютно. На примере своей больницы скажу: в день мы можем делать 100-120 человек. Мы так и делаем где-то. Но у нас помимо населения в возрасте 65 лет и больше очень много людей прививаются от банков, крупных предприятий. Но, я думаю, скоро этот ручеек иссякнет...

- Бюджетники, силовики?

- Да-да. Потому что сейчас пойдут гораздо большие объемы вакцины. Перед нами стоят задачи привить 900 тысяч человек. Ради этой цифры приятно поработать, попотеть. Я всегда за тезис, что медицина - это организация прививочного процесса, а явку должны делать не только медики. Просто информирования недостаточно. Когда мы закончим вакцинацию и обеспечим 70% населения с прививками - не готов сказать. Я не проводил таких расчетов. Но тем нужно существенно увеличивать. Мы же понимаем: чем быстрее мы это сделаем, тем больше будет спад заболевания. И тем раньше мы вернемся к обычной жизни.

- Вы сами привились?

- Я переболел коронавирусом. Процентов 70 медиков, работавших с ковидом, постигла эта участь. Через полгода я повторю прививку. Я их сторонник, это великое достижение российской медицины.

- На ваш взгляд, почему люди так медленно идут на вакцинацию?

- Где-то фейки гуляют, кто-то ждет другую вакцину. Но уже во всем мире российскую вакцину признали как лучшую. Я вчера разговаривал со словаками. Они мне говорят, что получили 200 тысяч доз "Спутник V". А записались уже на нее 334 тысячи человек.

- Фразой про привлечение к процессу вакцинации прокуратуры, вы что имели ввиду?

- Думаю, прокурор просто поговорит с руководителем предприятия или завода. И это должно помочь...

- А если это частная компания. Директор скажет: "Вакцинация у нас по закону не обязательна. Это личное дело каждого".

- Так он может сказать врачу. Прокурору он так вряд ли ответит. Я это имел ввиду. Все средства хороши.

- Даже силовые?

- Силовые мы как раз не сделаем. Но мы обязаны выполнить объемы вакцинации. Чем быстрее, тем раньше вернемся в обычной жизни. Дилемма понятна.