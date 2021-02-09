«Вроде живой»: Омич рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса «Спутник-V»

Самочувствие после второй прививки, по словам Александра, оказалось лучше, чем после первой. Фото: vk.com/yarkovomsk

В Омске продолжается прививочная компания против коронавируса. Некоторые омичи после новогодних праздников уже успели сделать первую прививку двухфазной вакцины "Спутник-V". В их числе оказался и Александр Ярков. О своих ощущениях после первого этапа вакцинации он уже рассказывал "Комсомолке", а сейчас поделился впечатлениями о втором.

Александр сделала вторую прививку накануне, 8 февраля. Он уже успел прислушаться к внутренним ощущениям и заметил, что вторая прививка переносится значительно легче, чем первая. Но между этапами Ярков заболел: появились насморк и температура.

- У меня насморк и горло болело. Но в целом простуда прошла, сейчас просто хриплю и насморк остался. А вот ночью была температура, но никакой слабости как в прошлый раз не было. Вроде живой, вроде все нормально, - рассказал Александр.

Но к прививке он успел поправиться. Перед вторым этапом осмотру пациента медики уделили большее внимание. Но, несмотря на перенесенную простуду и оставшиеся симптомы, противопоказаний к прививке не нашли.

- В этот раз осмотр был более тщательный. Была еще одна анкета, которую дали заполнить перед посещением врача. Там нужно было отвечать на вопросы о самочувствии за последние 14 дней. Я честно написал, что был насморк и болело горло. Потом меня осматривал врач: послушал дыхание со стетоскопом, измерил давление, проверил горло, конечно, измерили температуру. Никаких противопоказаний не нашли, - вспоминает о визите в поликлинику Александр.

На этот раз небольшое ухудшение самочувствия настигло Александра раньше. Вечером того же дня он столкнулся с недомоганием, но оно было не таким сильным, как в прошлый раз и прошло быстрее.

- Вечером после прививки самочувствие немного ухудшилось. Плющило сильно, болела голова и насморк усилился. К сожалению, тогда у меня не было никаких капель, чтобы снять заложенность. Была небольшая температура, но меня не знобило, просто небольшой жар. А так более-менее, - отмечает Ярков.

Никаких рекомендаций по соблюдению небольшого карантина медики не дают, оставаться дома тоже не рекомендуют. В целом действия при прививке от коронавируса не отличаются от действий при любой другой прививке.

- Просто дают памятку с рекомендациями, на что обратить внимание в плане самочувствия. Люди, которые делали прививку передо мной, сразу шли на работу. Я все же взял в тот день выходной, а на следующий уже работал, - отметил Александр.

Александр выяснил у медиков, что прививку от коронавируса можно официально внести в прививочный сертификат, а не только получить специальный сертификат. Для этого нужно всего лишь захватить медицинский документ с собой на прививку или обратиться в поликлинику позже, когда будет время.

Сертификат о прививке Александр Ярком носит на всякий случай с собой, но пока он не особенно пригодился. Он трудится фотографом и работает с учебными заведениями, но наличие или отсутствие прививки в этом случае не играет роли.

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