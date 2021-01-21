Кому нужно ставить «Спутник V» от ковида и нужен омичам для укола тест

В группе риска: люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продолжается вакцинация омичей от коронавируса. Следующая партия вакцины на 78 тысяч доз ожидается в феврале. В минздраве говорят: интерес сибиряков к «Спутнику V» растет. Но у людей возникает масса вопросов о вакцинации. «Комсомолка» получила ответы врачей на самые частые.

1. Можно ли отказаться от вакцинации и сколько стоит прививка?

- Вакцинация для граждан России бесплатная и добровольная. Есть категории людей, для которых очень высок риск заражения коронавирусной инфекцией и им рекомендовано ставить прививку, – комментирует врач-эпидемиолог Городской больницы № 11 Татьяна Анненкова.

2. Кому рекомендован «Спутник V»?

- В группу риска входят работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники социального обслуживания и МФЦ, люди с хроническими заболеваниями (бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением), транспортники и энергетики, вахтовики, студенты, призывники, пограничники, сотрудники правоохранительных органов.

3. Осенью сделали прививку от гриппа – можно ли совмещать ее с прививкой от COVID-19?

- Можно, медицинский отвод между постановкой всеразличных вакцин – 1 месяц, по истечении этого времени можно ставить другие вакцины.

4. Можно ли вакцинироваться от коронавируса, если уже переболел им?

- В настоящее время, перенесенное заболевание является медицинским отводом от вакцинации сроком на 6 месяцев. По истечении этого срока можно привиться. При этом перед вакцинацией не нужно сдавать тест на ковид и антитела.

5. Пациент прописан в области, живу в Омске. Имеет ли он право привиться в городской поликлинике?

- Да. Лучше, если пациент будет прикреплен к поликлинике, расположенной рядом с местом проживания. Там его внесут в соответствующий список, но если нет, для записи на вакцинацию необходимо обратиться в любое лечебное учреждение, где сейчас открыты специальные прививочные кабинеты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сибиряк рассказал о своих ощущениях после «Спутнику V»

Омич Александр Ярков оказался одним из тех, кто решился поставить вакцину от коронавируса. Она ему необходимо, так как он работает фотографом в детских садах. 46-летний мужчина рассказал о своих впечатлениях после укола.

- После осмотра сам укол в плечо. Буквально 1 минута. Посидел в коридоре 20 минут, мало ли, хотя врачи ничего не говорили и другие люди уходили сразу, - говорит Алексей Ярков.

Омич вернулся домой и в первый день после прививки не почувствовал никаких изменений. Но неприятные ощущения, которые часто описывают в интернете, настигли его на следующее утро.

- Немного болело место укола, а к обеду начало довольно резко развиваться состояние сильной слабости, ломота в костях, болели колени, плечи, спина, может немного чувствовал головную боль. Обычно не пользуюсь лифтом, но подняться на 7 этаж было бы реально трудно, - признается омич. - Пришел, выпил парацетамол и лег. Часа 3-4 плющило, - поделился впечатлениями Александр. Все же он отметил, что длились эти ощущения недолго, уже к вечеру все нормализовалось.

Медики, кстати, подчеркнули «Комсомолке», что такая реакция организма на вакцину – норма.