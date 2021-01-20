"Сильная слабость, ломота, плющило": Омич рассказал, что чувствовал после вакцины от ковида

Омич решил привиться, чтобы не возникло проблем с работой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно в Омске начали ставить прививки от коронавируса "Спутник-V". Омичи могут получить ее бесплатно и добровольно в одном из прививочных пунктов. Омич Александр Ярков оказался одним из тех, кто решился поставить вакцину и рассказал о своих впечатлениях после укола.

- Я обычный гражданин, не врач, не учитель, не вхожу ни в какую категорию риска. Просто позвонил в одну из тех поликлиник, что мелькали в новостях. Сказал, что хотел бы поставить прививку, - рассказал Александр. Он решил играть на опережение: Ярков работает фотографом и снимает детей в детских садах. Рано или поздно прививку все равно пришлось бы сделать, чтобы точно не навредить детям, поэтому он и поставил вакцину сейчас.

Как рассказывает Александр, в больнице не было никакой очереди, он практически ничего не ждал. Когда в назначенный день он пришел в больницу, в регистратуре медики записали данные его паспорта и страхового полиса, а потом отправили на прием к терапевту который осмотрел на наличие противопоказаний.

- После осмотра сам укол в плечо. Буквально 1 минута. Посидел в коридоре 20 минут, мало ли, хотя врачи ничего не говорили и другие люди уходили сразу, - уточнил Алексей. Омич вернулся домой и в первый день после прививки не почувствовал никаких изменений, но неприятные ощущения, которые часто описывают в интернете, настигли его на следующее утро.

- Утром немного болело место укола, а к обеду начало довольно резко развиваться состояние сильной слабости, ломота в костях, болели колени, плечи, спина, может немного чувствовал головную боль. Обычно не пользуюсь лифтом, но подняться на 7 этаж было бы реально трудно. Пришел, выпил парацетамол и лег. Часа 3-4 плющило, - поделился впечатлениями Александр. Все же он отметил, что длились эти ощущения недолго, уже к вечеру все нормализовалось.

Главный внештатный эпидемиолог Владимир Стасенко отметил, что недомогание - нормальная реакция на введение препарата. И нет никаких противопоказаний для приема несильных препаратов, которые снимают симптомы.

Это была только первая часть двухфазной прививки. Второй укол мужчина получит в начале следующего месяца. Какие ощущения Александр будет испытывать после нее, пока никто даже предположить не может. Родственники и знакомые не отговаривали Александра, когда он решил сделать прививку, но все же отнеслись к этой инициативе настороженно.

- Мама в принципе не против. Брат живет не в Омске, но собирается сделать прививку в ближайшее время. Из друзей, вроде, еще никто не делал. И да, боятся. Слухи всякие ходят, - отмечает Ярков. Сам омич ждет второй прививки без страха и сомнений.

ОФИЦИАЛЬНО

- Любая вакцинация приводит к тому, что в организм попадают инородные вещества, с влиянием которых организм борется. И повышения температуры, ломота в теле, головная боль - это нормальная реакция иммунитета на вакцину. Также может возникнуть боль, покраснение и уплотнение в месте укола. По статистике такие симптомы после вакцинирования "Спутник-V" испытывают около 5% людей. Сейчас, когда начинается массовая вакцинация, этот показатель будет немного меняться. но стоит помнить, что нормальным недомогание является только первые пару дней. Если симптомы продолжаются дольше или проявляются слишком сильно, то это повод для обращения к врачу. он сможет компетентно оценить, что вам стоит предпринять, - рассказал профессор Владимир Стасенко, главный внештатный эпидемиолог.