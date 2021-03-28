26 погибших и 188 госпитализированных: Итоги распространения коронавируса в Омской области за неделю

Не все заболевшие ковидом попадают в стационары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным минздарава в Омской области за все время пандемии зафиксировали 43 482 случая заражения коронавирусом. За это же время выздороветь удалось 35 425 людям, 1 316 жизней коронавирус успел забрать. А на данный момент сражаются с коварной болезнью 6 741 омич.

За последнюю неделю, медики выявили 614 новых случаев заболевания. В начале недели ежедневный прирост новых заболевших держался около 100 человек, но ближе к концу, стали появляться небольшие колебания. Так, например, в пятницу, 26 марта, вывили всего 56 заболевших. Но в выходные эти показатели снова подросли и стали опять приближаться к 100 случаям. Но в ковидные госпитали отправляли далеко не всех. В постоянном наблюдении медиков нуждались только 188 человек, остальные 426 смогли получать лечение амбулаторно.

Гораздо более нестабильной выглядит статистика выздоровлений. В понедельник выписались всего 33 человека, всю неделю этот показатель держался чуть выше 200, а в воскресенье, 28 марта снова заметно понизился, до 82 случаев. Всего за неделю в Омской области смогли победить ковид 1 140 человек.

Печальный список людей, чьи жизни унес COVID-19, за неделю пополнился 26 фамилиями. Больше всего омичей скончалось на прошедшей неделе в четверг, 25 марта. Тогда медики зафиксировали сразу 6 летальных исходов среди больных ковидом.

С такими результатами статистики Омск подходит к очередному заседанию оперштаба по коронавирусу. Оно состоится уже в понедельник, 29 марта. В повестке будет обсуждение контрольных мероприятий и результатов вакцинации, которые, по мнению некоторых медиков, пока очень низкие. Это же отмечают и в Роспотребнадзоре. В ведомстве заявили, что, учитывая данные статистики, будут настаивать на сохранении ограничений и масочного режима.