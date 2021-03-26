Роспотребнадзор настаивает на продлении масочного режима в Омске.

Уже в понедельник состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. В его повестке заявили такие вопросы как обсуждение эпидемиологической обстановки и результаты прививочной компании. Подходит к концу и срок действия масочного режима, который пока действует до 1 апреля.

Оперштаб часто ориентируется на мнение Роспотребнадзора, поэтому позиция представителей ведомства точно будет учитываться при решении о смягчении ограничений. О том, что думают в ведомстве по поводу возможной отмены масочного режима, рассказал глава Управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига.

- Мы будем выходить на заседание оперштаба с предложением продлить режим повышенной готовности и масочный режим на весь апрель. Не знаю, поддержит ли нашу позицию оперштаб. Ситуация с коронавирусом у нас в регионе стабилизировалась, ухудшения нет и соответствует общероссийской тенденции: мы не выпадаем из показателей по стране. Но ежедневно регистрируется еще довольно большое количество случаев. Кроме того, хотя вакцинация в Омской области идет, значительная часть населения еще не охвачена. Поэтому будем предлагать сохранять масочный режим и все рекомендации по сфере услуг и общественному транспорту, во всяком случае мы будем на этом настаивать, - подчеркнул Крига в комментарии для «ОмскИнформ».