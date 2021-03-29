Стал известен прогноз погоды на лето в Омске - 2021

Омичам обещают дождливое и прохладное лето.

С начала года погода только удивляет омичей. Сначала затяжными морозами на все Новогодние каникулы, потом обильными снегопадами, с последствиями которых упорно борются коммунальщики, в ближайшее время омичей ждут резкие заморозки, а потом оттепель. После такого начала года хочется надеяться, что хотя бы летом погода обрадует стабильностью и комфортной температурой.

Предварительно о том, какой будет погода с апреля по сентябрь 2021 года в Омске, рассказали в Росгидромете. Весна действительно обещает порадовать стабильностью. По данным Гидрометцентра России, в Омской области в апреле и мае не ожидается существенных отклонений от температурной нормы. Возможно, будет даже чуть теплее. Нормально все будет и с уровнем осадков.

Но ситуация начнет меняться уже в начале лета. В июне, по прогнозам, на юг области придут осадки выше средней нормы. А до города они доберутся в июле, тогда же немного похолодает. Синоптики прогнозируют, что температура будет чуть ниже нормы, а вот дожди усилятся. Прекратятся сильные осадки в августе, а вот прохладная погода еще задержится в городе и на северо-западе области.

В норму погода вернется в начале осени. В сентябре, по данным синоптиков, в Омске снова установится обычная для этого месяца температура, осадки тоже будут в норме.

Судя по прогнозам, омичам на это лето стоит запастись зонтиками и резиновыми сапогами. Но, как правило, долгосрочные прогнозы сбываются лишь от части, а боле точная картина появится позднее.