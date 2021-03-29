В последний день марта омичей ждут 20-градусные морозы

В Омске ночью ожидаются сильных заморозки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние дни марта не спешат радовать омичей хорошей погодой. В понедельник 29 марта обещают довольно сильный снег и порывистый ветер местами до 19 м/с, а в ночь на среду 31 марта ударят почти зимние морозы. Обь-Иртышское УГМС сообщает, что в этот день при прояснениях температура может опуститься до -22 градусов. На дорогах точно образуется гололед.

А сразу после, 1 апреля, синоптики передают довольно сильное потепление. Днем температура поднимется до +2, а ночью будет около -7. Более долгосрочные прогнозы говорят о том, что тенденция к потеплению сохранится, на следующей неделе днем будет около +4, а ночью примерно -1 градус.