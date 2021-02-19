Как выглядит Омск после снегопада 18 февраля 2021 года: Город накрыла мощнейшая метель

Некоторые машины на парковке накрыло огромным слоем снега. Фото: ВКонтакте

На Омск обрушилась настоящая стихия: снегопад 18 февраля 2021 года удивил многих. Валить начало с обеда. И ближе к вечеру осадки только усиливались. Раздулся ветер и Омск буквально начало заносить снегом. Ожидаемо из-за этого город встал в 9-балльные пробки. Сложнее всего ситуация как всегда была в центре. Выехать из него было непросто. К тому же в разных районах из-за непогоды и гололеда произошло много мелких ДТП.

Техника работала всю ночь. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Коммунальщикам надо отдать должное. Они начали готовиться к уборке улиц заранее. Первой начали убирать вчера вечером улицу Орджоникидзе. Она и без того была сужена из-за снежных заносов.

На придомовых территориях и межквартальных проездах просто апокалипсис. Фото: Станислав МУХИН

- Днем в Омске начался затяжной снегопад, потому мы мобилизовали все собственные ресурсы и распределили по всем городским округам подрядную спецтехнику. Чтобы обеспечить транспортную доступность и исключить заторы на дорогах, в первую очередь очищаются автомагистрали, по которым движется общественный транспорт, – сказал замдиректора по содержанию и ремонту дорог «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.

Вот так стихия выглядела вечером из автомобиля. Фото: ВКонтакте

«Комсомолка» прогулялась по улицам Омска, чтобы ощутить все последствия снегопада и оценить работу дорожников. В целом, надо признать, ведомство Владимира Казимирова справилось со стихией. Доехать из Нефтяников до центра можно абсолютно без проблем. Да, некоторые улицы почищены неидеально. Есть колея, кое-где небольшая каша и сужения, но ведь и снегопад закончился совсем недавно. Еще ночью метель продолжалась.

Тяжелее всего сейчас дворникам - им вручную убирать сугробы. Фото: ВКонтакте

На ночную инспекцию на личном авто отправилась мэр Оксана Фадина. Она прокатилась по заснеженным улицам города. Видимо, чтобы дать указания дорожникам. На них сейчас выпала огромная нагрузка. Хочется верить, что они с ней справятся.

К своим гаражам автовладельцам придется буквально пробираться. Фото: Станислав МУХИН

Нелегко сейчас и дворникам. Им теперь откидывать сейчас весь этот снег. Сколько за ночь выпало осадков, пока неизвестно. Но по ощущениям что-то очень близкое к месячной норме.

Минусы от владения машиной - с утра водители сделали неплохую зарядку. Фото: Станислав МУХИН

Единственное, за что можно упрекнуть дорожников - это стояночные карманы и парковки. Кстати, не за все отвечает именно мэрия - многие стоянки обязаны чистить собственники. Об этом недавно говорила и Оксана Фадина. Припарковать седан сейчас в городе настоящая проблема. Все стоянки занесены снегом или их от дороги отделяет снежный нанос у обочины. Сколько времени потребуется дорожникам на то, чтобы окончательно справиться с последствиями снегопада, пока не ясно. Сегодня днем синоптики прогнозируют снова сильные осадки и метель.