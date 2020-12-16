Погода на новогодние праздники 2021 в Омске. Что готовит наступающий год?

С Нового года в Омске начнется по-настоящему сибирская зима. Фото: Олег УКЛАДОВ

Какой будет погода в новогодние праздники - вопрос, интересующий каждого омича. К сожалению, волшебный бой курантов не развеет коронавирус и не снимет все ограничения, введенные на территории Омской области. Пока жестких ограничений в регионе вводить не планируют, но основные новогодние развлечения все же будут проходить на улице. Поэтому комфортная для прогулок температура была бы очень кстати. "Комсомолка" выяснила, какую погоду обещают нам синоптики во время каникул.

Пока предсказатели погоды не радуют прогнозами. По их долгосрочным прогнозам выходит, что первая неделя января 2021 года будет морозной и бесснежной. Хотя и довольно пасмурной.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января синоптики обещают холода до - 19. Снега ждать тоже не стоит, но небо будет пасмурным.

Такая же тенденция сохранится всю первую половину праздничной недели. Днем температура будет колебаться от -18 до -22 градусов, ночью будет немного холоднее от -23 до -25. Вплоть до 5 декабря в Омске обещают пасмурную погоду без осадков. Возможно, это немного смягчит морозы и позволит погулять на улице немного подольше.

Во второй половине праздничных каникул с 6 по 10 декабря ждать больших изменений в погоде не стоит. Синоптики прогнозируют, что облачность рассеется, что приведет к незначительному похолоданию, но по ощущениям морозы могут стать значительно жестче. Днем температура опустится на несколько градусов и будет колебаться от -22 до -24, а ночью от -23 до -25. При прояснениях может упасть и до -27 градусов. Осадков также не будет.

Вот такой погодой встретит омичей 2021 год. Можно сказать, в регион придет по-настоящему сибирская зима. Вот только при такой температуре долго кататься на открытых катках или горках не получится, а именно на этих развлечениях в Омске сделали акцент в этом году.