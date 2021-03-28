На Омской птицефабрике выпустили первое яйцо после карантина по птичьему гриппу

В Омске яйцо пока появится только в фирменных магазинах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Осенью прошлого года в Омской области многие села пострадали от птичьего гриппа. Практически эпидемия разразилась из-за теплого лета и большого количества диких птиц, которые расплодились на территории области. От них постоянно заражались домашние птицы многих сельчан. На карантин тогда были закрыты села в 12 районах Омской области, а штамм распространявшегося вируса мог быть опасным для человека. Это подтвердили исследования. К счастью, никто низ людей заразиться не успел.

Но самым большим ударом птичий грипп обернулся для Иртышской птицефабрики. Она обеспечивала около 60% яиц на омском рынке и была крупнейшим их производителем. Но из-за проникновения птичьего гриппа на предприятие, там пришлось уничтожить более 1,5 миллионов птиц. Фабрика на некоторое время практически прекратила работу. Как отмечал министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа, после отчуждения поголовья фабрике придется пройти несколько серьезных проверок, чтобы возобновить работу.

- Перед нами стоит задача восстановления птицефабрики, поэтому мы надеемся, что первая продукция поступит в продажу в мае-июне 2021 года. Но для того чтобы полностью восстановить работу птицефабрики, понадобится гораздо больше времени. По нашим прогнозам, птицефабрика сможет выйти на прежние объёмы производства к лету 2022 года, - отмечал министр.

Пока эти прогнозы сбываются. Даже с опережением графика Иртышская птицефабрика выпустила первую продукцию. Яйцо категорий С2 и С3 уже могут приобрести жители Омского района.

- В марте на Иртышской птицефабрике появилась первая продукция – яйца от курочек-несушек. Яйцо категории С2 и С3 от молодок в первую очередь можно будет приобрести на выездных ярмарках в поселениях Омского района, - сообщила газета "Омский Пригород".

До Омска яйцо пока не дошло, но представители фабрики пообещали, что в ближайшее время оно появится в фирменных торговых точках. Пока объемы производства не позволяют поставлять яйца в крупные магазины. Но птицефабрика начинает понемногу возвращаться к обычной деятельности.