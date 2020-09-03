Неожиданная эпидемия: в Омскую область пришел птичий грипп

На крупнейшей фабрике в Омской области уничтожат 1,5 миллиона птиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омскую область неожиданно вернулся птичий грипп. Он начал свое шествие по региону в начале августа. Тогда неожиданно для всех сообщили об очагах заболевания в 3 районах области. Первыми режим ЧС ввели на территории Крутинского района, позже наличие птичьего гриппа подтвердили и в других районах.

Как выяснилось, причиной заражения домашней птицы стали ее контакты с дикими сородичами при свободном выгуле. Об этом сообщали в ветеринарном надзоре. Из-за жаркой погоды и благоприятных условий для размножения дикие птицы вывели больше потомства, чем обычно. Это поспособствовало их более плотному контакту с домашними птицами. Так вирус попал в частные хозяйства Омской области.

Несмотря на рекомендации для фермеров ограничить выгул птиц и внимательно следить за их состоянием, вирус гриппа продолжал распространяться по области. К концу августа стало известно о карантине в 12 районах Омской области. Штамм вируса, которым болеют омские куры, может передаваться человеку, как стало известно после исследований. Из-за этого приняли решение птицу во всех зараженных хозяйствах уничтожить. В правительстве области пообещали выплатить компенсацию всем фермерам, которые лишатся своих птиц.

В город вирус птичьего гриппа пока не проник, но уже парализовал работу одного из крупнейших в Омске предприятия по производству яиц - Иртышской птицефабрики. О причинах проникновения вируса на территорию предприятия ничего не известно, но последствия этого стали для фабрики серьезными. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Омской области, Николай Дрофа, из-за выявления птичьего гриппа предприятию придется уничтожить более 1,5 миллиона птиц. Также серьезные ограничения будут еще долго действовать в его работе.

- Карантин будет действовать ещё месяц после отчуждения. И только потом, после проверки Россельхознадзора и ветеринарных служб, птицефабрике будет разрешено возобновить деятельность. Затем ещё три месяца будет действовать запрет на вывоз продукции с птицефабрики. Но перед нами стоит задача восстановления птицефабрики, поэтому мы надеемся, что первая продукция поступит в продажу в мае-июне 2021 года. Но для того чтобы полностью восстановить работу птицефабрики, понадобится гораздо больше времени. По нашим прогнозам, птицефабрика сможет выйти на прежние объёмы производства к лету 2022 года, - отметил министр.

Иртышская птицефабрика является крупнейшим поставщиком яиц на омскоий рынок. Примерно 56% этого продукта поставляло именно это предприятие. Министр сельского хозяйства заверил, что дефицита яйца не предвидится.

- В Омской области есть еще две птицефабрики, Любинская и Азовская, контракты с которыми уже пересмотрены, и часть яйца, которая должна была пойти на экспорт, уже осталась на омском рынке. Также мы пересматриваем контракты с поставщиками из Новосибирска и Тюмени, - рассказал о ситуации с продукцией птицефабрики на рынке Николай Дрофа.

В целом за ситуацией с распространением птичьего гриппа по области следят в Россельхознадзоре и областном управлении ветеринарии. Предпринимаются все необходимые меры для недопущения распространения вируса дальше.