В Омской области птичий грипп распространился уже на 10 районов

В Омской области началась эпидемия птичьего гриппа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не успела в Омской области пойти на спад пандемия коронавируса, как появилась новая напасть – птичий грипп. Пока зараза поражает исключительно домашних кур, но потенциально может быть опасно и для людей.

Инфекция уже распространилась почти на половину региона – ее зафиксировали в 10 районах Омской области. Там уже объявили карантин.

По оперативной информации по состоянию на 24 августа 2020 года отчуждено 10893 головы птицы живым весом или 19,9 тонн (в том числе по видам: куры – 5378 голов, вес – 7185 кг; гуси – 3016 голов, вес – 8032 кг; утки – 2372 голова, вес – 4003 кг; индейки – 104 головы, вес – 662 кг; голуби – 25 голов, вес – 8 кг) в 336 ЛПХ.

– Готовятся документы по определению стоимости одного килограмма мяса по видам птицы. В течение 30 рабочих дней со дня отмены ограничительных мероприятий (карантина) граждане должны направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области заявление о предоставлении компенсации, которое будет рассмотрено и в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, проинформирует граждан о принятом решении, – говорится в официальном сообщении областного ведомства.