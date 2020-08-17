Птичий грипп в Омской области признали опасным для человека

Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в 3 селах Омской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно о вспышке птичьего гриппа в нескольких районах Омской области. В поселке Новгородцево Крутинского района, деревне Новотимофеевка Полтавского района и поселке Ситниково Нижнеомского района зафиксировали массовое заражение птицы на местных подворьях. В одном из сел уже ввели режим ЧС.

Стали известны причины заражения. По информации службы ветеринарного надзора, виной появления болезни стало активное размножение дикой утки и беспечность владельцев домашней птицы. Численность дикой птицы в этом году резко увеличилась, а хозяева местных подворий допустили контакт домашней и дикой птицы.

По данным исследований, штамм вируса, которым заболели куры в Омской области, опасен для человека. Но случаев заражения людей пока не выявлено.

Сейчас принято решение уничтожить зараженное поголовье, предпринимателям выплатят компенсацию, размер которой определят позднее, когда точно подсчитают ущерб. Решается вопрос о вакцинации птиц в зараженных районах.