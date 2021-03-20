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Общество20 марта 2021 10:05

«Мы больше не обороняемся»: Глава омского минздрава предрек скорую победу над коронавирусом

По мнению Александра Мураховского, в борьбе с ковидом уже наступил переломный момент
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Александр Мураховский считает, что победа над ковидом неизбежна благодаря вакцинации. Однако пока ни соответствующей рекламы, ни большого числа желающих привиться не наблюдается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Концертном зале чествовали медиков. Выступавший с поздравлениями областной министр здравоохранения акцентировал внимание на борьбе с коронавирусом, которую медики, в том числе и омские, ведут уже больше года. Медалями за заслуги перед Омской областью, за служение профессии, за самоотверженность наградили 47 медиков. Из них 14 человек были награждены посмертно.

В то время, как многие европейские специалисты прогнозируют наступление третьей волны коронавируса, глава омского минздрава считает, что победа над заразой не за горами. Он утверждает, что это станет возможным благодаря вакцинации.

– Эпидемия новой коронавирусной инфекции научила нас полной мобилизации, работе на пределе возможностей, борьбе с внутренними страхами, – заявил Александр Мураховский. – Мы стали сильнее, обрели уникальный практический опыт, еще раз осознали глубокую ценность человеческой жизни. Сейчас наблюдается важный, переломный момент борьбы с пандемией. Мы больше не обороняемся. Мы наступаем. Создаем среду, в которой коронавирусу будет сложно выжить. И это ваша заслуга, уважаемые коллеги.

Напомним, Александр Мураховский пришел в минздрав Омской области из БСМП-1. Он возглавил ведомство, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе фактически вышла из-под контроля и стала кризисной. Его предшественницу Ирину Солдатову уволили после инцидента с демаршем скорых, которые в течение 40 минут стояли в центре города с включенными сиренами. Перед этим они весь день возили умиравших больных с тяжелой формой пневмонии, для которых не нашлось мест ни в одной больнице города. Сама руководительница в тот момент находилась вне города Омска.

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