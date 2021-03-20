«Мы больше не обороняемся»: Глава омского минздрава предрек скорую победу над коронавирусом

Александр Мураховский считает, что победа над ковидом неизбежна благодаря вакцинации. Однако пока ни соответствующей рекламы, ни большого числа желающих привиться не наблюдается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Концертном зале чествовали медиков. Выступавший с поздравлениями областной министр здравоохранения акцентировал внимание на борьбе с коронавирусом, которую медики, в том числе и омские, ведут уже больше года. Медалями за заслуги перед Омской областью, за служение профессии, за самоотверженность наградили 47 медиков. Из них 14 человек были награждены посмертно.

В то время, как многие европейские специалисты прогнозируют наступление третьей волны коронавируса, глава омского минздрава считает, что победа над заразой не за горами. Он утверждает, что это станет возможным благодаря вакцинации.

– Эпидемия новой коронавирусной инфекции научила нас полной мобилизации, работе на пределе возможностей, борьбе с внутренними страхами, – заявил Александр Мураховский. – Мы стали сильнее, обрели уникальный практический опыт, еще раз осознали глубокую ценность человеческой жизни. Сейчас наблюдается важный, переломный момент борьбы с пандемией. Мы больше не обороняемся. Мы наступаем. Создаем среду, в которой коронавирусу будет сложно выжить. И это ваша заслуга, уважаемые коллеги.

Напомним, Александр Мураховский пришел в минздрав Омской области из БСМП-1. Он возглавил ведомство, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе фактически вышла из-под контроля и стала кризисной. Его предшественницу Ирину Солдатову уволили после инцидента с демаршем скорых, которые в течение 40 минут стояли в центре города с включенными сиренами. Перед этим они весь день возили умиравших больных с тяжелой формой пневмонии, для которых не нашлось мест ни в одной больнице города. Сама руководительница в тот момент находилась вне города Омска.