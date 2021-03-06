«Едем по приборам»: Километровые пробки, улетевшие в кювет авто и нулевая видимость - Омск накрыла метель

На трассах в области просто невозможно было проехать из-за снежных завалов. Десятки машин ждали спецтехнику. Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

Начало весны в Омской области выдалось даже более снежным, чем вся предыдущая зима. В в ночь на 6 марта регион накрыла настоящая снежная буря. Из-за непогоды временно закрывали все дороги в Казахстан, на севере области отменили пассажирские автобусы между населенными пунктами, оказались задержаны сразу несколько вылетов из омского аэропорта.

Местные жители, застигнутые непогодой прямо в пути, выкладывают в соцсетях многочисленные фото и видео. Многим омичам в прямом смысле пришлось самим прокладывать себе дорогу и передвигаться в условиях практически нулевой видимости.

Водителям пришлось передвигаться в условиях почти нулевой видимости. Фото: «ЧП Омск»

На этой дороге Левого берега Омска за несколько часов произошло сразу несколько аварий. Фото: «ЧП Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

Вот окрестности деревни Верхний Карбуш. Там сильным ветром снесло с трассы в кювет инкассаторскую машину.

– Коротко о погоде. Таврический район, село Харламово, – передают местные жители. – На ночь полиция закрыла проезд. Берегите себя, сидите дома.

Водители старались помочь друг другу и оперативно вытаскивали улетевшие на обочину авто.

Многие авто сносило с дороги сильным ветром. Фото: «ЧП Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

– В селе Троицком Омского района улицу Покровскую замело наглухо, – рассказывают очевидцы. – Жители третий день не могут ни пройти, ни проехать. Администрация Троицкого сельского поселения не может помочь. Собственник дороги живет в Геленджике, ему наплевать на людей. С 24.02.2021 г. на территории Омского района действует особый противопожарный режим: если не дай бог пожар, то ни какая пожарная машина не проедет! Кто ответит за этот беспредел?

Авария с машиной скорой помощи. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Фото: Госавтоинспекция Омской области

На дорогах почти повсеместно происходили аварии. Например, на трассе Усть-Ишим-Тара случилось лобовое столкновение машины скорой помощи и легковушки. Обоих водителей с травмами увезли в больницу.

А это поселок Большие Поля на выезде из Омска. Фото: «ЧП Омск»

Еще одна серьезная авария случилась уже в Омске, на Левом берегу. Там столкнулись сразу три машины.

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

Снова Омск. Жильцы частного дома в Фабричном переулке пожаловались, что по дороге к ним забуксовал и не смог добраться грузовик с дровами. При этом люди жалуются, что топливо у них сейчас уже практически на исходе и уже в ближайшие дни им нечем будет обогревать жилье.

А это еще одна окраина города. Практически бермудский треугольник по-омски. Выбраться заехавшим в этот нечищеный переулок на улице Станционной без посторонней помощи почти невозможно.

В сугробах на этой дороге по улице Станционной постоянно застревают машины. Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Тем временем, синоптики пока неоптимистичны. Снег в Омской области будет идти все праздничные выходные. В областном МЧС уже предупредили местных жителей о надвигающемся ненастье.