Все праздничные выходные в Омской области будет идти снег

В ближайшие дни Омск снова заметет снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало весны в Омской области получилось куда более снежным, чем даже вся предыдущая зима. Накануне, 6 марта, регион накрыл настоящий буран. Местные жители массово попадали в аварии, видимость на дорогах оказалась практически нулевой.

Из-за разгула стихии, задержаны несколько авиарейсов в Москву и перестали ходить пассажирские автобусы на севере Омской области. Временно были закрыты дороги на Казахстан.

Как выяснилось, такая же теплая, но очень снежная погода сохранится и на все праздничные выходные. А в региональном МЧС омичей уже предупредили о неблагоприятной погоде.

– Вечером 7 марта с сохранением сутки 8 марта по Омской области ожидается сильный ветер порывами 18-23 м/с, осадки разной интенсивности (снег, мокрый снег), метель с ухудшением видимости. На дорогах местами снежные заносы, снежный накат, гололедица, – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства. – Главное управление МЧС России по Омской области призывает автолюбителей быть предельно внимательными. Пешеходам следует избегать нахождения вблизи линий электропередач, слабо закрепленных конструкций, ветхих деревьев.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите о них по телефону 101.