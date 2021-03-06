В Омске из-за непогоды на 14 часов задержали вылет в Москву

Омск пока ждет информацию о готовности принять рейсы от двух столичных аэропортов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на субботу, 6 марта, Омскую область снова накрыло сильным снегопадом. Из-за непогоды задержаны сразу несколько самолетов в омском аэропорту. В частности, рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево задержали на 14 часов.

Кроме того, отложены до 20.00 и до 21.00 два рейса – также в Шереметьево и Домодедово.

– Вот уже почти четыре часа несчастные пассажиры рейса S7 Омск–Москва, в том числе грудные дети и старики, находятся в качестве заложников экипажа корабля, – рассказывают в соцсетях уставшие пассажиры. – Непонятно, по какой причине экипаж корабля держит ни в чем не повинных людей на своем борту. Ничего не объясняя при этом. Понятно, погодные условия, но перенесите рейс, отпустите людей на волю.