В Омской области легковушка протаранила скорую

ДТП случилось на дороге в Тарском районе. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Серьезное ЧП случилось на трассе Усть-Ишим–Тара накануне, 6 марта, вечером. В районе 12 км дороги 32-летний водитель на «девятке» лоб в лоб влетел в машину скорой помощи. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, обоих водителей с травмами увезли в больницу. Больше в результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, вчера Омскую область накрыла метель, на дорогах была почти нулевая видимость и почти повсеместно произошло множество ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Омской области