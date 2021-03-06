«Возвращались с празднования 8 марта»: Появились подробности ЧП с плитой, упавшей на людей в Омске

ЧП случилось в Октябрьском округе. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ЧП случилось накануне, 5 марта, вечером на территории завода «Омскшина», расположенного в Октябрьском округе Омска. На трех женщин, шедших по дорожке на улице Будеркина, внезапно обрушилась тяжелая бетонная стена. Основной удар пришелся на одну из них. Пожилая омичка погибла на месте. Две других получили нетяжелые травмы.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются в прокуратуре региона.

Тяжелая плита рухнула на трех женщин, возвращавшихся с праздника. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Тем временем, очевидцы случившегося рассказывают в соцсетях, что женщины возвращались с корпоратива, который руководство завода устроило в местном ДК в честь 8 марта.

– Там была жуткая пробка, и люди шли пешком с праздника, девушек и женщин поздравляли, – рассказывает в соцсетях один из комментаторов.

– Состав выехал с территории шинного завода в сторону территории кордной фабрики, – объясняет второй. – Люди остановились, чтобы пропустить. В этот момент упала плита ограждения.

– Я ехала там в 20.00, увидела эвакуатор и много машин на обочине, – пишет еще одна омичка. – Тоже на первый взгляд показалось, что тепловоз протаранил ворота. Господи, какой ужас... А ведь там очень много людей постоянно ходят. Соболезнования родственникам погибшей.

Омичи нашли фото злополучного бетонного забора на «Яндекс. Картах». Судя по размещенному там снимку, ограждение уже давно дышало на ладан, поэтому случившееся, к сожалению, оказалось закономерностью – рано или поздно плита бы рухнула.

Напомним, практически ровно год назад аналогичное ЧП случилось в центре Омска. 28 февраля рухнула стена полуразрушенных складов между Транспортным университетом и Домом печати. Тогда обошлось без жертв, территорию на какое-то время огородили ленточкой. После разбора основных завалов, ее сняли. Остатки руин до сих пор продолжают оставаться на месте, пугая собой омичей и гостей города.

Также омичи нашли фото злополучного бетонного забора на «Яндекс. Картах». Судя по размещенному там снимку ограждение уже давно дышало на ладан, поэтому случившееся, к сожалению, оказалось неотвратимой закономерностью. Рано или поздно плита бы упала на тротуар.

Таким видавшим виды бетонный забор выглядел в 202 году. Фото: «Яндекс. Карты»

Напомним, практически ровно год назад аналогичное ЧП случилось в центре Омска. 28 февраля 202 года рухнула стена полуразрушенных складов между Транспортным университетом и Домом печати. Тогда обошлось без жертв, территорию на какое-то время огородили ленточкой. После разбора основных завалов, ее сняли. Остатки руин до сих пор продолжают оставаться на месте, пугая собой омичей и гостей города.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий пресс-службы министерство здравоохранения Омской области:

– Пострадавших в результате происшествия трое. Одна женщина погибла на месте. Двое других в состоянии средней тяжести доставлены в БСМП-1. Скорые прибыли оперативно. У обеих пострадавших зафиксированы ушибы, ссадины, раны. Одной из пациенток врачи оказали первую помощь и отпустили домой. У второй пострадавшей диагностирован перелом голени. Она госпитализирована в отделение травматологии.

Комментарий пресс-службы прокуратуры Омской области:

– Предварительно установлено, что тепловоз, двигаясь транзитом по железнодорожным путям через территорию промышленного предприятия, задел ворота, прикрепленные к бетонному забору. В результате часть забора обрушилась, из-за чего пострадали прохожие. В настоящее время проводятся надзорные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Будет дана оценка действий должностных лиц по соблюдению требований законодательства, в том числе об охране труда.

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