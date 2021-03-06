После инцидента с бетонным забором, рухнувшим на прохожих в Омске, возбудили уголовное дело

ЧП случилось на территории шинного завода.. Фото: СУ СК России по Омской области

Трагедией закончилось посещение праздничного концерта, посвященного празднованию 8 марта, для 67-летней сотрудницы омского шинного завода. Пожилая женщина вместе с двумя коллегами возвращалась домой.

Очевидцы рассказывают, что вечером 5 марта на дороге в районе улицы Будеркина, где все произошло, была большая пробка. Многие решили пройтись пешком до следующей остановки – как раз вдоль злополучного забора. В этот момент на тротуар свалился большой кусок бетонной плиты, отлетевший от ограждения.

67-летняя омичка погибла на месте. Две ее приятельницы с травмами попали в Больницу скорой медицинской помощи № 1. Одну из них после оказания помощи отпустили домой. Вторую госпитализировали с переломом.

Тем временем к делу подключился областной Следственный комитет.

– По факту смерти 67-летней женщины в результате обрушения бетонной плиты забора, ограждающего предприятие, расположенное на ул. Будеркина в Омске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – рассказали в пресс-службе ведомства. – Предварительно установлено, что 5 марта около 17 часов тепловоз, двигаясь по железнодорожным путям через территорию промышленного предприятия, на выезде задел металлические ворота, прикрепленные к бетонному забору, в результате часть забора обрушилась, придавив 67-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята видеозапись с камеры наблюдения, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и виновных лиц.

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