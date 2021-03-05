В Омске на железнодорожном переезде на прохожих обвалился бетонный забор

Бетонная плита неожиданно упала на пешеходов. Фото: ВКонтакте

Сегодня, 5 марта, ближе к вечеру в Омске произошло ЧП, на женщин обрушилась часть бетонного забора. Как рассказывают очевидцы, все произошло в Октябрьском округе недалеко от перекрестка улиц 5-я Кордная и Промышленная. Там на территорию Шинного завода ведут железнодорожные пути, которые закрыты обычно тяжелыми железными воротами. Менно там и случилась трагедия.

Как рассказывает один из очевидцев, с территории заводы выезжал тепловоз, а люди на тротуаре остановились, чтобы пропустить состав. В этот момент на трех женщин и упала часть бетонного забора. Его слова подтверждают и другие омичи, проезжавшие мимо. Что именно произошло, пока не известно. Возможно, тепловоз задел створку ворот и она упала вместе с забором, а возможно, что секция обрушилась сама. Омичи отмечают, что забор уже очень старый.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, скорая помощь прибыла оперативно, но, к сожалению, одна из женщин погибла на месте, а двое в состоянии средней тяжести госпитализированы в БСМП-1. Сейчас их здоровьем занимаются врачи. На месте работала полиция.

- У обеих пострадавших зафиксированы травмы, нетяжелые: ушибы, ссадины, раны. Одной из них врачи оказали первую помощь и отпустили домой. У второй пострадавшей диагностирован перелом голени. Она госпитализирована в отделение травматологии, - рассказали о состоянии пострадавших в пресслужбе минздрава.