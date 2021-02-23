О милой, улыбчивой женщине кондукторе омичи узнали из поста в соцсетях. О ней написала приехавшая в гости девушка из Москвы. Ее впечатлила дружелюбная кондуктор в аккуратной форме стюардессы. Тогда на Наталью Перешивку обрушилась волна популярности. О ней написали все местные и некоторые федеральные СМИ. Люди в соцсетях стали рассказывать о ней. Вот только разделить с коллегой радость другие работники ПАТП-8, где трудится Наталья, не смогли. На кондуктора обрушился гнев коллектива, ей устроили настоящую травлю. На этом неприятности не закончились. С машины, которую Наталья и водитель поддерживали в идеальном состоянии, их перевели на другую, старую и грязную. Еще и изменили маршрут, поставили туда, где почти никто не ездил.Потом все вроде бы вернулось в норму, но не надолго. Наталья рассказала \\"Комсомольской правде в Омске\\", что ее вернули в родную машину на привычный 109 маршрут, но дали совершенно неудобный график. Работать приходилось во время, когда пассажиров совсем мало, а возвращаться домой так поздно, что на сон оставалось всего 3-4 часа. По словам Натальи, начальство объяснило это нехваткой сотрудников. Но даже когда кондукторы нашлись, положение Перешивки не улучшилось. Ее продолжали ставить на время, когда люди практически не ездят. А зарплата кондуктора напрямую зависит от выручки.Наталья Перешивка не выдержала и решила уволиться. 22 февраля кондуктор-стюардесса отработала свой последний день на 109 маршруте. Специально для этого Наталья надела совершенно новую ярко-красную форму. В соцсетях омичи сожалеют, что больше не увидят Наталю в автобусе. Отмечают, что она была одной из немногих кондукторов, кто выглядел опрятно и содержал автобус в чистоте. Также омичи желают Наталье успехов на новом месте работы.- Наталья, желаю вам удачи и благополучия! Вы старались сделать мир вокруг себя лучше, радостнее, красивее. У вас это получилось. Пусть в жизни начнется светлая полоса, чтобы никто больше не посмел обидеть, - пишут в комментариях омичи.О планах на будущее экс-кондуктор тоже рассказывала \\"Комсомолке\\". Перешивка еще не определилась до конца, что будет делать, но у нее есть несколько вариантов. Женщина раздумывает над тем, чтобы устроиться на работу к кому-то из частников или вовсе перебраться в Москву и осуществить мечту юности - выучиться на проводницу.