Парочке омичей, жестоко убивших парня из-за машины, дали 35 лет колонии на двоих

Эта громкая история, которая потрясла практически весь город, случилась прошлым летом. Сначала появилась информация об исчезновении 26-летнего Ильи Лукашевича. Молодого омича искали десятки неравнодушных людей, а он в это время был уже мертв. Тело нашли спустя несколько дней на обочине Красноярского тракта.

Предположительно Илью Лукашевича убили ради 20-летнего авто.Фото: vk.com

Как выяснилось, к зверской расправе оказалась причастна парочка из Калачинска – 34-летний Юрий Десятов и 33-летняя Ирина Иванова. Они были одноклассниками и встречались чуть ли не в детства. Когда Десятов в очередной раз вернулся из колонии, – а он сидел 8 раз – они возобновили отношения. Любовники мечтали начать новую жизнь в Петербурге. Но денег на это не было, и они решили раздобыть их единственным известным Юрию способом – забрались ночью в магазин стройматериалов и обокрали его. Преступление попало на запись камеры наблюдения, и их объявили в розыск. Но «выручка» оказалась небогатой, и Десятов с Ивановой решились на новое, куда более страшное преступление.

Они все спланировали заранее, решив подкараулить жертву на трассе в районе Красноярского тракта. Парочка изобразила, что сломалась их машина. Ирина голосовала на дороге и просила о помощи, а Юрий ждал поодаль. Мимо попавших в беду людей не смог проехать Илья Лукашевич. За свою отзывчивость он поплатился жизнью. Его жестоко убили, а труп просто скинули на обочину. После этого подельники уехали на его машине в Новосибирск. Там их и задержали. Подвела жадность – Иванова вышла к угнанному авто, возле которого ее уже ждал патруль. Десятов пытался сбежать в Дагестан, но его также смогли поймать.

Подельники пытались скрыться на угнанной «Хонде», но разбили ее и бросили прямо на дороге.Фото: vk.com

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в прениях сторон гособвинитель, с учетом ролей и действий участников в преступлении, предложил суду назначить Десятову наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Ивановой – в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима (по российским законам женщины не отбывают наказание в иных видах режимов).

И вот сегодня, 7 июля, в Омском областном суде фигурантам вынесли приговор.

– После задержания Десятов и Иванова при допросах и проведении проверки их показаний на месте преступления вину признали, но затем стали отрицать, тем не менее следствием собраны достаточные объективные доказательства, подтверждающие их виновность в совершении инкриминируемых преступлений, положенные судом в основу приговора, – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова. – Сегодня приговором суда Десятову назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а беременной на момент вынесения приговора Ивановой – 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Появилась ясность в запутанной истории гибели Ильи Лукашевича. Напомним, 26-летний омич пропал вечером 2 мая. Он уехал с работы, собирался заскочить в гипермаркет за продуктами и перестал выходить на связь. Несколько дней молодого человека искали полицейские и волонтеры. А 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли труп с пробитой головой. Родные опознали Илью. Рядом с телом обнаружили окровавленный домкрат и чей-то кнопочный сотовый. Смартфон самого Ильи и его «Хонда» пропали. (Далее...)