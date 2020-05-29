«Мы на передовой»: В Омске коронавирусом заразились 5 работников скорой

Стало известно, что в Омске за все время с начала эпидемии коронавирусом заразились пятеро сотрудников скорой. Один из них, по счастью, уже выздоровел. Он получил положенную врачам, переболевшим коронавирусом, компенсацию – 68 тысяч рублей. Остальные находятся в больницах, некоторые – в состоянии средней тяжести. Но коварство этой инфекции в том, что резкое ухудшение может начаться внезапно. Впрочем, коллеги медиков надеются, что с ними все обойдется. Сотрудники скорой, как правило, первыми принимают удар на себя, выезжая на вызов к зараженным.

– Мы находимся на передовой, так что тут нет ничего удивительного, что несколько сотрудников заразились, – рассказал «Комсомолке» главврач областной станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов.

Не секрет, что фельдшерами часто работают пожилые люди с многолетней закалкой. Молодежь идет на такую сложную, требующую полной отдачи и не слишком хорошо оплачиваемую работу неохотно. Поэтому логично, что и в ситуации с COVID-19 большинство заболевших – сотрудники старше 60 лет, одному – 40.

– Не исключено, что заразились они даже не на работе, а бытовым способом. Например, у одного из фельдшеров в соседнем доме был выявлен заболевший коронавирусной инфекцией, с которым они могли где-то пересечься, – объяснил Максим Стуканов.

Выяснилось, что из-за ситуации с COVID-19 на каждый вызов медики тратят вдвое больше времени – два часа вместо обычных 48-50 минут. Теперь к каждому пациенту с ОРВИ приходится собираться как к потенциально зараженному коронавирусом. Дополнительное время тратится на то, чтобы надеть и снять все необходимые средства защиты, а также продезинфицировать машину. На вызове важно правильно определить симптомы, чтобы не поместить в одно место пациентов с коронавирусом и без него. Оказывается, главная сложность правильно снять противочумной костюм, чтобы исключить инфицирование. Это целая наука, и все омские медики даже проходили специальные учения. Но даже соблюдение всех предосторожностей не гарантирует полную защиту.

– Вообще, хочу призвать омичей: будьте осторожнее, не надо разгуливать по улицам! – предупредил Стуканов. – Все серьезно, болезнь у многих протекает очень тяжело, заразиться ей легко. Берегите себя!

Всего в регионе коронавирусом заболели уже несколько десятков медработников, лечивших пациентов с COVID-19/

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