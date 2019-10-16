2019-10-16T14:52:32+03:00
Общество

«Мама умерла из-за того, что через заблокированный двор не смогла проехать скорая»: Омич пожаловался на соседей, которые бросают машины во дворах

Проезд был наглухо закрыт брошенными машинами
Анна МИКУЛА
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Для родных Нины Денисовой (на фото крайняя справа) ее смерть стала настоящим ударом.Для родных Нины Денисовой (на фото крайняя справа) ее смерть стала настоящим ударом.Фото: Личный архив
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Трагедия в доме на улице Гашека, 4/1 случилась 7 сентября. Поздно вечером одной из жительниц – Нине Денисовой (имя и фамилия изменены) стало плохо с сердцем. В 11 вечера родные пожилой женщины вызвали скорую. Но медики помочь ей уже ничем не могли, им оставалось только констатировать смерть пациентки.

– Нам показалось, что они добирались полчаса. Видно было, что они искренне расстроились из-за случившегося, – рассказывает сын умершей, Сергей. – Фельдшер сказал: если бы они успели приехать хоть на 10 минут раньше, мама бы и сейчас была жива… Оказалось, они много драгоценного времени потеряли, потому что не могли попасть во двор и кружили по окрестностям, пытаясь найти хоть какую-то лазейку к нашему дому по указанному адресу.

С одной стороны двор пятиэтажки наглухо закрыт забором с железными воротами, на которых висит замок. Единственным оставшимся заездом осталась арка в доме, но, как и обычно, в ту ночь она была наглухо заблокирована брошенными как попало машинами. Но даже преодолев это препятствие, скорая была бы заблокирована во дворе. Там слишком узкий проезд, в котором местные жители также паркуют авто. В итоге в темноте с тяжелым оборудованием бригаде скорой помощи пришлось искать дорогу пешком.

– Когда маму хоронили, и тогда к нашему подъезду не смогла пробраться машина ритуальной службы, – вспоминает Сергей. – Я накануне писал объявление, где просил соседей убрать машины хотя бы на время похорон. Большинство вошли в положение и перепарковались. Но со стороны арки проехать все равно не получилось: одно авто там уже месяц стоит, мы не знаем владельца, а хозяин второго как раз на неделю уехал в командировку.

Тогда Сергей пытался договориться с жильцами 10-этажки на Сибирском проспекте, 12, которые огородили свой дом и отрезали соседей от дороги.

– У них ТСЖ, они сами распоряжаются всем, – объясняет Илья. – Я просил старшую по тому дому открыть нам ворота хотя бы на час – с 12.00 до 13.00, чтобы заехал катафалк. Она сначала пообещала. Но потом сказала, что там такая конструкция – если откроют ворота, потом их никто не сможет закрыть, и вообще у них тоже все заставлено машинами. Вот непонятно, как там сможет проехать пожарная машина в случае ЧП?!

Жильца дома на улице Гашека, 4/1 оказались отрезанными от дороги из-за забора, которым огородили дом на Сибирском проспекте, 12.

Жильца дома на улице Гашека, 4/1 оказались отрезанными от дороги из-за забора, которым огородили дом на Сибирском проспекте, 12.

Обычно этот единственный заезд во двор через арку оказывается заблокирован сразу несколькими брошеными машиными. Нектороые стоят там по месяцу.

Обычно этот единственный заезд во двор через арку оказывается заблокирован сразу несколькими брошеными машиными. Нектороые стоят там по месяцу.

Жильцы дома писали жалобы в многочисленные инстанции: прокуратуру, МЧС, ГИБДД и мэрию. Но отовсюду, по их словам, приходят отписки. В горадминистрации, например, нашли документы, что проезд в том месте, где стоит забор и не был предусмотрен проектом – несмотря на то, что там всегда была дорога.

– Мы уже обращались в ЖКО «Московка». Выяснилось, что ее владелец – депутат горсовета Андрей Никитин, – рассказывает другой жилец проблемного дома Алексей Михайлович. – В управляющей компании вроде бы пошли нам навстречу, установили бетонные сферы, чтобы автовладельцы не могли парковаться в неположенных местах. Моя жена с ребенком даже раскрасили ограждения под божьих коровок. Но почти сразу эти барьеры кто-то вырвал из асфальта, и сейчас они валяются на газоне. Мы думали поставить шлагбаум, чтобы в арку могли попасть только жильцы и экстренные службы, но контингент у нас такой, что и это ограждение снесут.

– А вы пытались как-то договориться с соседями?

– Конечно. Но все бесполезно. Рядом есть гаражный кооператив. Нет денег на гараж – поблизости имеется охраняемая стоянка. По-моему, можно найти две тысячи в месяц, чтобы парковаться там. Но владельцы говорят: «Мне удобнее под своими окнами оставлять и видеть машину».

Жильцы жалуются: на ночь в их дворе оставляют машины соседи всех окрестных многоэтажек.

Жильцы жалуются: на ночь в их дворе оставляют машины соседи всех окрестных многоэтажек.

По словам Алексея, сейчас в их многострадальном дворе, который проектировался почти 40 лет назад и явно не был рассчитан на современный автотрафик, паркуются не только сами жильцы – машины здесь бросают соседи из 4–5 окрестных многоэтажек.

Омич переживает: у них во дворе и так узкие проезды, а, когда там куча машин, иногда даже пешком сложно пройти. Например, по утрам он ведет ребенка в школу и тот рюкзаком постоянно цепляется за автомобили.

– Мы пытались попасть в программу по благоустройству дворов, чтобы нам сделали хотя бы нормальные дороги и тротуары, но не прошли отбор, – негодует Алексей. – В качестве единственного выхода из нашей ситуации я вижу только эвакуацию неправильно припаркованных машин. Несколько раз бы заплатили штрафы, начали бы жить по правилам. Во всех крупных городах это, кстати, неплохой источник дополнительного дохода в бюджет. Но в Омске, судя по всему, убирают машины только в центре. К нам на окраину даже не выезжают.

Жильцы, которые не смогли своими силами решить проблему, уже написали коллективное обращение и грозят в ближайшее время направить его в администрацию президента.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

Официальный представитель министерства здравоохранения Анна НИКИТЕНКО:

– Такой вызов на улицу Гашека, 4/1 7 сентября действительно был. Но бригада скорой помощи, согласно нашим данным, добралась до места за 17 минут. Это стандартное время.

ОФИЦИАЛЬНО

Главный врач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» Максим СТУКАНОВ:

– Насколько я понимаю, машина ехала от подстанции из Октябрьского округа. Время прибытия оттуда так и составляет 16-17 минут. Даже если бы бригада приехала на минуту раньше, это бы уже не изменило бы происшедшее. К сожалению, случай был очень тяжелый. Но в целом ситуация с перегороженными и заблокированными дворами в городе критическая. Меня очень огорчает, что скорая вынуждена терять драгоценное время перед закрытыми шлагбаумами и заборами. Особенно трудно работать в новых микрорайонах Левобережья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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