«Мама умерла из-за того, что через заблокированный двор не смогла проехать скорая»: Омич пожаловался на соседей, которые бросают машины во дворах

Трагедия в доме на улице Гашека, 4/1 случилась 7 сентября. Поздно вечером одной из жительниц – Нине Денисовой (имя и фамилия изменены) стало плохо с сердцем. В 11 вечера родные пожилой женщины вызвали скорую. Но медики помочь ей уже ничем не могли, им оставалось только констатировать смерть пациентки.

– Нам показалось, что они добирались полчаса. Видно было, что они искренне расстроились из-за случившегося, – рассказывает сын умершей, Сергей. – Фельдшер сказал: если бы они успели приехать хоть на 10 минут раньше, мама бы и сейчас была жива… Оказалось, они много драгоценного времени потеряли, потому что не могли попасть во двор и кружили по окрестностям, пытаясь найти хоть какую-то лазейку к нашему дому по указанному адресу.

С одной стороны двор пятиэтажки наглухо закрыт забором с железными воротами, на которых висит замок. Единственным оставшимся заездом осталась арка в доме, но, как и обычно, в ту ночь она была наглухо заблокирована брошенными как попало машинами. Но даже преодолев это препятствие, скорая была бы заблокирована во дворе. Там слишком узкий проезд, в котором местные жители также паркуют авто. В итоге в темноте с тяжелым оборудованием бригаде скорой помощи пришлось искать дорогу пешком.

– Когда маму хоронили, и тогда к нашему подъезду не смогла пробраться машина ритуальной службы, – вспоминает Сергей. – Я накануне писал объявление, где просил соседей убрать машины хотя бы на время похорон. Большинство вошли в положение и перепарковались. Но со стороны арки проехать все равно не получилось: одно авто там уже месяц стоит, мы не знаем владельца, а хозяин второго как раз на неделю уехал в командировку.

Тогда Сергей пытался договориться с жильцами 10-этажки на Сибирском проспекте, 12, которые огородили свой дом и отрезали соседей от дороги.

– У них ТСЖ, они сами распоряжаются всем, – объясняет Илья. – Я просил старшую по тому дому открыть нам ворота хотя бы на час – с 12.00 до 13.00, чтобы заехал катафалк. Она сначала пообещала. Но потом сказала, что там такая конструкция – если откроют ворота, потом их никто не сможет закрыть, и вообще у них тоже все заставлено машинами. Вот непонятно, как там сможет проехать пожарная машина в случае ЧП?!

Жильца дома на улице Гашека, 4/1 оказались отрезанными от дороги из-за забора, которым огородили дом на Сибирском проспекте, 12.

Обычно этот единственный заезд во двор через арку оказывается заблокирован сразу несколькими брошеными машиными. Нектороые стоят там по месяцу.

Жильцы дома писали жалобы в многочисленные инстанции: прокуратуру, МЧС, ГИБДД и мэрию. Но отовсюду, по их словам, приходят отписки. В горадминистрации, например, нашли документы, что проезд в том месте, где стоит забор и не был предусмотрен проектом – несмотря на то, что там всегда была дорога.

– Мы уже обращались в ЖКО «Московка». Выяснилось, что ее владелец – депутат горсовета Андрей Никитин, – рассказывает другой жилец проблемного дома Алексей Михайлович. – В управляющей компании вроде бы пошли нам навстречу, установили бетонные сферы, чтобы автовладельцы не могли парковаться в неположенных местах. Моя жена с ребенком даже раскрасили ограждения под божьих коровок. Но почти сразу эти барьеры кто-то вырвал из асфальта, и сейчас они валяются на газоне. Мы думали поставить шлагбаум, чтобы в арку могли попасть только жильцы и экстренные службы, но контингент у нас такой, что и это ограждение снесут.

– А вы пытались как-то договориться с соседями?

– Конечно. Но все бесполезно. Рядом есть гаражный кооператив. Нет денег на гараж – поблизости имеется охраняемая стоянка. По-моему, можно найти две тысячи в месяц, чтобы парковаться там. Но владельцы говорят: «Мне удобнее под своими окнами оставлять и видеть машину».

Жильцы жалуются: на ночь в их дворе оставляют машины соседи всех окрестных многоэтажек.

По словам Алексея, сейчас в их многострадальном дворе, который проектировался почти 40 лет назад и явно не был рассчитан на современный автотрафик, паркуются не только сами жильцы – машины здесь бросают соседи из 4–5 окрестных многоэтажек.

Омич переживает: у них во дворе и так узкие проезды, а, когда там куча машин, иногда даже пешком сложно пройти. Например, по утрам он ведет ребенка в школу и тот рюкзаком постоянно цепляется за автомобили.

– Мы пытались попасть в программу по благоустройству дворов, чтобы нам сделали хотя бы нормальные дороги и тротуары, но не прошли отбор, – негодует Алексей. – В качестве единственного выхода из нашей ситуации я вижу только эвакуацию неправильно припаркованных машин. Несколько раз бы заплатили штрафы, начали бы жить по правилам. Во всех крупных городах это, кстати, неплохой источник дополнительного дохода в бюджет. Но в Омске, судя по всему, убирают машины только в центре. К нам на окраину даже не выезжают.

Жильцы, которые не смогли своими силами решить проблему, уже написали коллективное обращение и грозят в ближайшее время направить его в администрацию президента.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

Официальный представитель министерства здравоохранения Анна НИКИТЕНКО:

– Такой вызов на улицу Гашека, 4/1 7 сентября действительно был. Но бригада скорой помощи, согласно нашим данным, добралась до места за 17 минут. Это стандартное время.

ОФИЦИАЛЬНО

Главный врач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» Максим СТУКАНОВ:

– Насколько я понимаю, машина ехала от подстанции из Октябрьского округа. Время прибытия оттуда так и составляет 16-17 минут. Даже если бы бригада приехала на минуту раньше, это бы уже не изменило бы происшедшее. К сожалению, случай был очень тяжелый. Но в целом ситуация с перегороженными и заблокированными дворами в городе критическая. Меня очень огорчает, что скорая вынуждена терять драгоценное время перед закрытыми шлагбаумами и заборами. Особенно трудно работать в новых микрорайонах Левобережья.